Phenomenex представляет новое устройство для ВЭЖХ-анализа ионных пестицидов

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Phenomenex

20 Jul, 2023, 11:00 ET

Phenomenex представляет новое устройство для ВЭЖХ-анализа ионных пестицидов в недериватизированных пробах пищевых продуктов и образцах окружающей среды 

Запатентованная методика обеспечивает эффективное отделение анионных и катионных пестицидов в одном устройстве, быстрое кондиционирование и надежный анализ. 

ТОРРАНС (Калифорния), 20 июля 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Phenomenex Inc., мировой лидер в области исследований и разработки передовых технологий науки разделения, сегодня объявила о выпуске устройства Luna Polar Pesticides HPLC, которое эффективно отделяет катионные и анионные пестициды из недериватизированных пищевых продуктов, кормов, воздуха и образцов воды, обеспечивая надежный анализ ионных пестицидов.

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Luna Polar Pesticides
Luna Polar Pesticides
Luna Polar Pesticides II
Luna Polar Pesticides II

Устройство Luna Polar Pesticides HPLC предназначено для решения наиболее распространенных проблем, с которыми ежедневно сталкиваются аналитики по безопасности пищевых продуктов: обеспечение надежного анализа образцов со сложным характером и полярностью матриц, длительность процесса из-за большого количества инъекций, необходимого для кондиционирования устройства, трудоемкая подготовка образцов в связи с потребностью в дериватизации и необходимость использования отдельных устройств (или систем) для определения анионных и катионных пестицидов. 

Универсальная селективностьLuna Polar Pesticides HPLC позволяет отделять катионные и анионные пестициды в недериватизированных пробах с использованием всего одного устройства. Пористое строение его частиц обеспечивает высокую загрузку образца. Разнообразная селективность устройства обеспечивает высокую удерживаемость полярных аналитов, быстрое уравновешивание, возможность использования в положительном и отрицательном режимах и 100% стабильность в водной и органической средах. Размер пор частиц 100 Å доказано является оптимальным для анализа пестицидов, а 8%-ая углеродная нагрузка обеспечивает отличный баланс удержания полярных и неполярных частиц. 

Совместные исследования, проведенные с известными лабораториями и опытными аналитиками продуктов питания, продемонстрировали эффективность и универсальность устройства Luna Polar Pesticides. Д-р Джакомо Наполитано (Giacomo Napolitano), руководитель лаборатории Lifeanalytics S.r.l., подчеркнул: «Luna Polar Pesticides значительно сокращает время анализа благодаря быстрому уравновешиванию. Это устройство, несомненно, выводит анализ полярных пестицидов на новый уровень».

Новое устройство Luna Polar Pesticides HPLC доступно в различных размерах для полного удовлетворения потребностей аналитиков: 30x2,1 мм, 50x2,1 мм, 100x2,1 мм, 150x2,1 мм и 150x3,0 мм. Устройство совместимо с картриджем SecurityGuard™ ULTRA для обеспечения дополнительной защиты устройства.

Загрузить техническое примечание: Эффективный подход к надежному определению недериватизированных анионных и катионных пестицидов.

Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: https://www.phenomenex.com/LunaPolarPesticides

Информация о компании Phenomenex
Phenomenex является одним из мировых технологических лидеров, специализирующихся на разработке принципиально новых решений в области аналитической химии, помогая исследователям промышленных, клинических, правительственных и научных лабораторий справляться с труднейшими задачами. Решения Phenomenex стимулируют развитие науки и помогают исследователям улучшать глобальные уровни здоровья и благополучия — от создания лекарств и фармацевтических разработок до безопасности пищевых продуктов и анализа окружающей среды. 

Более подробная информация представлена на сайте www.phenomenex.com, блог компании доступен по ссылке www.scienceunfiltered.com  

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2157890/Luna_Polar_Pesticides_Phenomenex.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2157886/Luna_Polar_Pesticides_II_Phenomenex.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2157889/PhenomenexLogo_Logo.jpg

SOURCE Phenomenex

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