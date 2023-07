Phenomenex présente une nouvelle colonne HPLC pour les analyses de pesticides ioniques dans les échantillons alimentaires et environnementaux non dérivés

La phase exclusive de la colonne permet une séparation efficace des pesticides anioniques et cationiques en utilisant une seule colonne et un conditionnement rapide, afin de fournir une analyse robuste.

TORRANCE, Californie, 21 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Phenomenex Inc. , un leader mondial dans la recherche et la fabrication de technologies de pointe pour les sciences de la séparation, a annoncé aujourd'hui le lancement de la colonne HPLC de pesticides polaires Luna , qui présente une phase propriétaire séparant efficacement les pesticides cationiques et anioniques des échantillons non dérivés d'aliments, d'aliments pour animaux, d'air et d'eau, ainsi qu'un conditionnement rapide et une analyse ionique robuste des pesticides.

La colonne HPLC de pesticides polaires Luna est conçue pour aider à résoudre les défis les plus courants auxquels les analystes de la sécurité alimentaire sont confrontés au quotidien : détermination robuste des analytes en raison de la complexité des matrices et de la polarité, processus long en raison du nombre élevé d'injections nécessaires pour le conditionnement des colonnes, préparation fastidieuse des échantillons en raison de la nécessité de dérivation, et nécessité d'utiliser des colonnes (et des systèmes) séparés pour déterminer les pesticides anioniques et cationiques à partir d'un échantillon.

La sélectivité polyvalente de la colonne HPLC de pesticides polaires Luna permet de séparer les pesticides cationiques et anioniques des échantillons non dérivés sur la même colonne. La morphologie des particules de la colonne, entièrement poreuses, permet une charge d'échantillon élevée. Sa sélectivité unique permet une rétention élevée des analytes polaires, un équilibrage rapide, une utilisation en mode positif ou négatif et une stabilité aqueuse et organique à 100 %. La taille des pores des particules de 100 Å s'est avérée optimale pour l'analyse des pesticides, et la charge en carbone de 8 % offre un grand équilibre de rétention polaire et non polaire.

Des études menées en collaboration avec des laboratoires renommés et des analystes alimentaires expérimentés démontrent la robustesse et la polyvalence des pesticides polaires Luna. Le Dr. Giacomo Napolitano, responsable de laboratoire chez Lifeanalytics S.r.l., a déclaré que « Les pesticides polaires Luna ont considérablement réduit le temps d'analyse grâce à leur rééquilibrage rapide ! Cette colonne a amélioré nos analyses de pesticides polaires. »

La nouvelle colonne HPLC de pesticides polaires Luna est disponible en différentes tailles pour répondre aux besoins des analystes : 30 x 2,1 mm, 50 x 2,1 mm, 100 x 2,1 mm, 150 x 2,1 mm et 150 x 3,0 mm. La colonne est compatible avec la cartouche SecurityGuard™ ULTRA pour la protection de la colonne.

À propos de Phenomenex

Phenomenex est un leader technologique mondial engagé dans le développement de nouvelles solutions de chimie analytique qui résolvent les défis de séparation et de purification auxquels font face les chercheurs dans les laboratoires industriels, de recherche clinique, gouvernementaux et universitaires. De la découverte de médicaments et du développement pharmaceutique à l'analyse de la sécurité alimentaire et environnementale, les solutions de chromatographie Phenomenex accélèrent la science et aident les chercheurs à améliorer la santé et le bien-être mondiaux.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.phenomenex.com et suivez le blog de l'entreprise à l'adresse suivante : www.scienceunfiltered.com

