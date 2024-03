Phenomenex présente Biozen dSEC-7, une nouvelle façon d'étudier les AAV avec une rapidité et une efficacité sans précédent

La dernière avancée en matière d'analyse des agrégats de thérapie génique

TORRANCE, Californie, 5 mars 2024 /PRNewswire/ -- Phenomenex Inc. , leader mondial dans la recherche et la fabrication de technologies avancées pour les sciences de la séparation, est fier d'annoncer son tout dernier produit de chromatographie d'exclusion de taille (SEC), Biozen dSEC-7 , pour l'analyse des AAV (vecteurs viraux adéno-associés). Dans le domaine émergent de la thérapie génique, l'ADN modifié présente un immense potentiel pour la transformation des soins de santé. Biozen dSEC-7 offre une nouvelle solution pour l'analyse des agrégats, rejoignant le portefeuille existant de produits de flux biologique de Biozen qui sont ciblés pour l'analyse des anticorps monoclonaux, des biosimilaires et d'autres biomolécules.

Biozen dSEC-7

« L'introduction de Biozen dSEC-7 marque un bond en avant dans notre engagement à soutenir les chercheurs qui font progresser la thérapie génique, a déclaré Kaveh Kahen, président de Phenomenex. Cet outil innovant permet aux scientifiques d'étudier les AAV avec une efficacité sans précédent, ce qui rapproche les laboratoires de découverte de médicaments de la disponibilité des thérapies géniques pour le traitement des maladies et l'amélioration des résultats des soins de santé. »

La technologie propriétaire des particules dSEC-7 et la chimie de surface pour la caractérisation des AAV permettent d'obtenir des résultats cohérents et reproductibles et facilitent un mode d'analyse plus rapide et plus efficace par rapport aux méthodes traditionnelles. La nouvelle conception des particules permet de réduire les temps d'exécution et la consommation d'échantillons, ce qui permet aux laboratoires d'obtenir des données de meilleure qualité pour les AAV grâce à ces avancées dans les méthodes chromatographiques.

Phenomenex réaffirme son engagement à fournir des solutions de chromatographie de pointe, en mettant à la disposition des chercheurs et des scientifiques des outils conçus pour repousser les limites de la thérapie génique et remodeler le paysage des soins de santé.

Ressources supplémentaires

À propos de Phenomenex

Phenomenex est un leader technologique mondial engagé dans le développement de nouvelles solutions de chimie analytique qui résolvent les défis de séparation et de purification auxquels font face les chercheurs dans les laboratoires industriels, de recherche clinique, gouvernementaux et universitaires. De la découverte de médicaments et du développement pharmaceutique à l'analyse de la sécurité alimentaire et environnementale, les solutions de chromatographie Phenomenex accélèrent la science et aident les chercheurs à améliorer la santé et le bien-être mondiaux. Phenomenex est une société opérationnelle au sein du groupe Life Sciences de Danaher Corporation .

