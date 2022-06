Philips Projection apresenta o Philips Screeneo U4

"Depois de testemunhar o enorme sucesso alcançado pelo Screeneo U3, entendemos desde o início que o Philips Screeneo U4 precisaria levar a tecnologia de projetor com lente de tiro ultracurto mais adiante, e ao mesmo tempo apresentando um design mais compacto. Acreditamos que ele cumpre todas as promessas de oferecer aos usuários precisão de imagem e versatilidade, perfeitas para maratonas de filmes e sessões de jogos", disse Dan Mamane, presidente da Screeneo Innovation SA.

O Philips Screeneo U4 oferece uma verdadeira experiência cinematográfica em casa e é perfeito para seu quarto, cozinha, escritório ou sala de estar. Otimize seu espaço e aproveite ao máximo cada centímetro quadrado de sua casa, já que você pode posicionar o projetor a menos de 30 centímetros da tela de projeção. Ao posicionar o projetor a 19,5 cm da parede, você terá uma imagem de 60" enquanto a 30,5 cm oferece uma imagem enorme de 80".

O Screeneo U4 é rápido e fácil de configurar em segundos. O foco automático rápido, o keystone automático e a correção de quatro cantos elimina imagens tortas e distorcidas para uma imagem de proporções perfeitas, mesmo que o dispositivo não esteja exatamente em frente à parede.

O ajuste do Screeneo U4 atinge cobertura de cores padrão de 108% Rec.709 HDTV, garantindo um desempenho de imagem incrível que oferece imagens nítidas e detalhadas. Projetada com imagens de CPU AMlogic T972, as cores HDR10 continuam vivas com notável nitidez de alta definição para texto.

Com um incrível True Full HD 1080p, HDR10 e aproveitando a tecnologia XPR, o Screeneo U4 oferece precisão e clareza de imagem impecáveis. A tecnologia de cinema Texas Instrument DLP também traz imagens vívidas, contraste profundo e uma imagem intensa em qualquer condição. A potente fonte de luz de LED dura até 30 mil horas, com o consumo de energia muito mais baixo do que um projetor comum baseado em lâmpada.

O projetor incorpora dois HDMI 2.0, um USB-A e um Jack 3.5 para que você possa conectar todos os seus dispositivos. Você pode conectar seus consoles de jogos, Apple TV, laptops ou receptores de TV às portas HDMI. Graças à porta de alimentação USB-A, você nem precisa de um adaptador extra para seus dispositivos de streaming, como Amazon Fire Stick ou Roku: conecte-o à porta HDMI e USB e você está pronto para ir.

Os usuários terão uma experiência de cinema e música totalmente imersiva com o surround e o bass boost, um design de 2x15 watts em expansão e sistema de som 2.1. Graças à função de áudio Bluetooth duplo, você também poderá ouvir seu áudio em dois dispositivos Bluetooth diferentes ao mesmo tempo (alto-falantes ou fones de ouvido) ou até mesmo transformar seu projetor em um sistema de som portátil, apreciando músicas com ou sem vídeo.

Com um design moderno e compacto, composto por elementos de alumínio e ABS fosco total, o Screeneo U4 combina perfeitamente com sua casa.

O Philips Screeneo U4 é vendido com um carregador com padrão internacional e um controle remoto e está disponível desde 14 de maio de 2022 a partir de 599 euros exclusivamente na Indiegogo.

https://www.indiegogo.com/projects/philips-screeneo-u4-ultra-short-throw-projector--2/coming_soon

