Philips Projection redefine a experiência de visualização com o lançamento de dois novos projetores portáteis

Seja alguém em busca valor, um apaixonado pela liberdade, um viciado em cinema ou um entusiasta do design, cada projetor da Philips proporciona as emoções reais para enfatizar, iluminar e superdimensionar seu conteúdo, por meio de várias coleções de produtos como a NeoPix, PicoPix, Screeneo e, agora, a nova GoPix .

Com a GoPix, a Philips está lançando uma nova linha de produtos totalmente dedicada a oferecer aos usuários o companheiro perfeito para smartphones, enquanto a nova adição à PicoPix, a Philips PicoPix MaxTV, é uma unidade autônoma portátil multifuncional.

"Na Philips Projection, estamos sempre em busca da inovação. É por isso que estamos entusiasmados em anunciar a PicoPix MaxTV, o produto de última geração em entretenimento portátil, e o GoPix 1, o companheiro de smartphone de ponta. O primeiro projetor GoPix 1 que cabe no bolso possui um lindo design, com estrutura super fina toda em alumínio altamente durável. É definitivamente um projetor único. Ambos os produtos oferecem excelentes experiências de visualização e recursos de ponta para máxima conveniência, dentro de duas linhas distintas de projetores portáteis", disse Dan Mamane, presidente da Screeneo Innovation SA.

Philips PicoPix MaxTV

BRILHO EXTREMO, SOM E PORTABILIDADE EXTREMOS.

Fiel ao lema da PicoPix de "Transmitir em todos os lugares, jogar em qualquer lugar", a PicoPix MaxTV leva a experiência portátil a um patamar superior. Multifuncional, a PicoPix MaxTV oferece um universo de entretenimento interativo imediato e completo utilizando uma tela brilhante True Full HD de 1080p nativa e Android TV integrado, com alto-falantes 2.1 integrados que oferecem potência incrível para uma experiência cinematográfica verdadeiramente imersiva, seja em ambiente interno ou externo.

Graças à resolução True Full HD de 1080p nativa com quatro canais LEDs super brilhantes e um chip de tecnologia TI DLP Cinema, os usuários podem curtir seus filmes e programas de TV favoritos ou jogar em uma tela imensa de 120 polegadas com resolução HDR10, a melhor da categoria.

Volte quantas vezes quiser em sua série favorita, já que a Philips PicoPix MaxTV é certificada pela Netflix, Amazon Prime e Disney+ e incorpora Google Assistant, Chromecast e uma bateria potente que dura até quatro horas1.

Usufrua de uma experiência completa de visualização contínua que inclui foco automático personalizado orientado por IA, correção automática do trapezoide (+45 graus verticais), correção de imagem múltipla, correção de quatro cantos e um sensor de luz para brilho adaptativo onde quer que você vá.

Relaxe e curta o som poderoso dos alto-falantes integrados profundos, potentes e imersivos de 2x12 watts com um DSP dedicado. Por meio das vibrações ricas em graves, a Philips PicoPix MaxTV se transformará em seu sistema de áudio portátil favorito, permitindo que a festa continue por até dez horas, mesmo com o projetor desligado, usando o modo Bluetooth 5.0 BoomBox.

Conecte o sistema facilmente a notebooks, smartphones ou a seu console favorito para uma sessão envolvente de gaming com baixas taxas de input lag de 16 ms e de atualização de 60Hz. Conecte-se sempre que precisar via HDMI ou USB-C Video e reproduza todas suas mídias por USB graças ao reprodutor de multimídia integrado.

A Philips PicoPix MaxTV vem com cabos HDMI e USB-C e com um carregador internacional e estará disponível em 5 de novembro, com preços a partir de 899,99 euros/899,99 dólares

Philips GoPix 1

O MELHOR COMPANHEIRO DE SMARTPHONE.

O projetor compacto mais fino e com mais brilho do mercado, o novo Philips GoPix 1 combina perfeitamente um design em alumínio atemporal e o mais recente chip DLP Cinema projetado com a Texas Instruments, oferecendo um imenso projetor de 75 polegadas que cabe no seu bolso, com imagens vivas do mais alto padrão.

A extraordinária estrutura enxuta de 18 mm, altamente refinada em cinza escuro, foi fabricada por uma máquina CNC para ressaltar sua ergonomia e simetria elegante. Esse produto redefine o padrão do mercado em termos de portabilidade, recursos e design, ao mesmo tempo que se conecta de forma perfeita a seus smartphones, tablets e laptops, independentemente do sistema operacional.

Seu alto-falante integrado oferece alta potência, proporcionando um áudio claro para suas apresentações profissionais ou filmes favoritos. Graças à bateria de longa duração, os usuários podem contar com até duas horas de projeção de alta qualidade, enquanto a porta de carregamento USB-C se conecta a qualquer bateria externa ou carregador, oferecendo máxima flexibilidade. A porta de vídeo USB-C2 ou HDMI oferece mais liberdade para que o projetor possa ser levado para qualquer lugar.

A apresentação da coleção GoPix 1 demonstra a incursão da marca em novos produtos dedicados à mobilidade. Oferecendo um design de ponta com recursos espetaculares, ela satisfará os entusiastas do design e todas as pessoas que apreciam equipamentos bem elaborados que podem servir como seu elegante apresentador companheiro que cabe na palma da mão.

O Philips GoPix 1 vem com controle remoto, tripé, cabos de vídeo USB-C e HDMI e estará disponível em 20 de novembro, com preços a partir de 299,99 euros/299,99 dólares

1. Com base na utilização em modo ecológico. A vida útil da bateria depende da situação real de uso.

2. Compatível com smartphones que têm saída de vídeo tipo USB-C

