Phillips-Medisize augmente sa capacité de fabrication mondiale, accroît ses compétences et renforce ses collaborations pour stimuler l'innovation en matière d'administration de médicaments, de diagnostics et de technologies médicales

« En tant que partenaire préféré de clients renommés dans le monde, nous investissons en permanence dans de nouveaux talents et de nouvelles technologies qui accroissent la capacité et les compétences de Phillips-Medisize dans l'ensemble de la chaîne de valeurs », a déclaré Paul Chaffin, président des solutions médicales et pharmaceutiques chez Molex. « Notre envergure et nos ressources mondiales étendues nous permettront de relever des défis complexes en matière de développement et de fabrication tout en répondant à la demande de plus en plus intense de la clientèle de localiser davantage la production, la gestion de la chaîne logistique et les stratégies accélérées de mise sur le marché.

Activités en pleine croissance pour un soutien local, à l'échelle mondiale

Pour satisfaire la demande de production croissante de clients en Europe continentale, Phillips-Medisize construit actuellement une installation de production médicale de pointe à Katowice, en Pologne. Destiné à ouvrir en 2022, le site complètera les sites de production et les centres d'innovation en Asie, en Europe, en Inde, au Mexique et en Amérique du Nord. Phillips-Medisize augmente également sa capacité de production à Suzhou, en Chine, pour servir des clients tant mondiaux que régionaux dans le secteur pharmaceutique ainsi que le secteur des technologies médicales. En outre, la transformation d'une installation de production Molex existante à Little Rock (dans l'Arkansas, aux États-Unis) est en cours, ce qui permet à Phillips-Medisize de suivre le rythme des exigences toujours croissantes aux États-Unis en matière de fabrication de dispositifs de diagnostic à grand volume.

Une fois ces agrandissements achevés, Phillips-Medisize offrira environ 280 000 mètres carrés d'espace de fabrication et de capacités de R&D (propres à un pays et à une région) dans le monde entier. L'entreprise prendra également en charge 55 000 mètres carrés de salles blanches de classe 7 et 8, qui complètent les sites de constructions d'outils existants ainsi que les systèmes de qualité et de réglementation mondiaux. En 2020, Phillips-Medisize a terminé la construction d'une nouvelle installation de 26 000 mètres carrés à St. Croix Meadows (dans le Wisconsin, aux États-Unis), qui prend en charge la production de composants moulés pour les clients du secteur des diagnostics médicaux, nécessitant un assemblage et un conditionnement à grand volume de produits réglementés. L'établissement comprend également une salle blanche de classe 8 (ISO 14644-1) d'environ 6 000 mètres carrés.

Extension des compétences à tous les niveaux

Dans le cadre de son guichet unique de solutions de fabrication de dispositifs médicaux, Phillips-Medisize concentre ses efforts sur la conception afin d'atteindre l'excellence en matière de fabricabilité et d'assemblage. La capacité d'innovation éprouvée dans les unités de fabrication initiale, l'ingénierie des facteurs humains et la qualité sont intégrées, dans le respect de la réglementation, pour réduire les coûts et les risques de mise sur le marché. Des compétences étendues en moulage complexe, en gestion de médicaments et de réactifs ainsi qu'en conditionnement final et sérialisation permettent aux clients de consolider les chaînes d'approvisionnement mondiales tout en optimisant les stratégies de mise sur le marché.

L'expertise combinée de Phillips-Medisize dans les domaines du plastique, des métaux, de l'électronique et de la connectivité facilite la mise au point de différentes solutions, notamment de dispositifs combinés tels que des systèmes d'injection par aiguille et des systèmes technologiques d'injection portables. Des équipes spécialisées dans l'introduction de nouveaux produits sont présentes sur chaque site et permettent de renforcer un engagement entier envers une gestion rigoureuse de la qualité. Des investissements stratégiques dans l'acquisition de talents visant à soutenir la croissance continue de Phillips-Medisize sont prévus pour renforcer le personnel d'au moins 1 000 employés dans le monde entier sur les quelques prochaines années.

Optimisation de collaborations de premier plan

Des résultats importants obtenus sur le plan de la collaboration garantissent que Phillips-Medisize est à la pointe des dernières avancées concernant les dispositifs de diagnostic, de technologie médicale et d'administration de médicaments. Aujourd'hui, Credence MedSystems a annoncé une initiative stratégique avec Phillips-Medisize qui comprend une augmentation graduelle de la production du Credence Companion® et des systèmes de reconstitution à chambre double sur le site de Phillips-Medisize de Letterkenny, en Irlande, et dans la nouvelle installation en Pologne.

« Nous nous réjouissons de mettre à profit les capacités de fabrication exceptionnelles de Phillips-Medisize tandis que nous nous orientons vers une automatisation à grand volume dans la nouvelle installation de pointe en Pologne », a affirmé Jeff Tillack, directeur de l'exploitation chez Credence MedSystems. « Cette possibilité d'adapter la production à proximité de nos opérations et de nos clients européens accélèrera la mise sur le marché de nos solutions innovantes pour répondre aux besoins de nos clients pharmaceutiques et de leurs utilisateurs finaux ».

En septembre, GlucoModicum s'est lancé dans un programme de conception et de développement avec Phillips-Medisize pour intensifier rapidement la fabrication de son dispositif de surveillance continue du glucose sans aiguille, Talisman, qui utilise la technologie magnétohydrodynamique. En outre, le mois dernier, la société Eyevensys, établie à Paris, a annoncé un contrat avec Phillips-Medisize visant à optimiser la conception, le développement et la fabrication à grand volume de son composant de dispositif oculaire qui permet l'administration de nouvelles thérapies géniques pour le traitement de diverses maladies oculaires.

Phillips-Medisize concrétise les possibilités

Phillips-Medisize, entreprise appartenant à Molex, apporte des décennies d'innovation à des entreprises de premier plan dans les secteurs des soins de santé et des sciences biologiques pour développer des produits révolutionnaires qui permettent aux personnes d'avoir une vie saine et active. En moyenne, la société commercialise 50 nouveaux produits par an pour la clientèle, y compris le premier dispositif d'administration de médicaments sur le marché, enregistré auprès de la FDA, utilisant un système de santé connecté. Molex apporte des décennies d'expérience en électronique avancée, en connectivité et en technologies de capteurs pour contribuer à transformer les solutions médicales et pharmaceutiques.

