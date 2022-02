PhishER é líder no Relatório G2 Winter 2022 Grid pelo terceiro trimestre consecutivo

TAMPA BAY, Florida, 24 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A KnowBe4, responsável pela maior plataforma de simulações de phishing e treinamentos de conscientização em segurança do mundo, anuncia que a plataforma PhishER foi nomeada líder no Relatório G2 Winter 2022 Grid pelo terceiro trimestre consecutivo com ampla vantagem.

Com base em 54 avaliações do G2, a plataforma PhishER da KnowBe4 é o principal software de orquestração de segurança, automação e resposta (SOAR), com a média mais alta de satisfação entre os produtos SOAR e uma pontuação de 93 em 100. A empresa de análise G2 classifica os produtos da categoria SOAR de forma algorítmica, com base em informações provenientes das resenhas de produtos compartilhados pelos usuários do G2 e dados agregados de fontes online e redes sociais.

"A plataforma PhishER economiza bastante tempo das equipes de segurança e tem revolucionado a forma como elas lidam com e-mails suspeitos reportados pelos usuários, ajudando no cumprimento dos Acordos de Nível de Serviço". Disse Stu Sjouwerman, CEO da KnowBe4. "Sermos classificados, entre os clientes, como a empresa com maior satisfação quando comparados a outras plataformas de orquestração de segurança, automação e resposta é uma conquista e tanto para o PhishER, especialmente se consideramos que ele tem apenas 3 anos de existência. Esse relatório é baseado nas avaliações dos usuários diretos da KnowBe4, o que mostra que os nossos consumidores consideram o PhishER uma plataforma boa, robusta e útil".

Algumas das principais conclusões do relatório que destaca os pontos fortes do PhishER incluem:

98% dos usuários avaliaram o PhishER com quatro ou cinco estrelas.

92% dos usuários disseram que é provável que eles recomendem o PhishER.

A alta capacidade de recuperação de desastres/disponibilidade e a Inteligência de Ameaças do PhishER foram as características mais bem avaliadas.

Com o PhishER , as equipes de segurança são capazes de identificar as ameaças mais perigosas com mais rapidez e eficiência. A plataforma auxilia as equipes de segurança a processar rapidamente os e-mails reportados como suspeitos e identificar aqueles que de fato são legítimos e precisam ser analisados com mais rigor.

Para outras informações sobre a plataforma PhishER, visite a página https://www.knowbe4.com/products/phisher . Para baixar uma cópia do relatório, visite a página https://www.knowbe4.com/g2-grid-report-for-security-orchestration-automation-and-response .

Sobre a KnowBe4

A KnowBe4 é responsável pela maior plataforma de treinamento e conscientização em segurança e simulações de phishing do mundo. O KMSAT (Kevin Mitnick Security Awareness Training) é usado por mais de 47.000 organizações em todos os continentes. A empresa foi fundada pelo especialista em TI e segurança de dados Stu Sjouwerman e sua missão é ajudar outras organizações a abordar o elemento humano da segurança através de uma nova visão pedagógica para a proteção de dados. Kevin Mitnick, o hacker mais famoso nos anos 1990, é Chief Hacking Officer da KnowBe4. O especialista em segurança cibernética ajudou a projetar a plataforma e os principais treinamentos da KnowBe4 com base em suas táticas de engenharia social bem documentadas. Milhares de organizações confiam na KnowBe4 para mobilizar seus colaboradores como a principal linha de defesa.

Media Contact

Amanda Tarantino

Public Relations Officer

KnowBe4

[email protected]

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/588691/KB4_Logo.jpg

FONTE KnowBe4

SOURCE KnowBe4