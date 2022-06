PHNIX a obtenu la certification KeyMark pour toute la gamme de pompes à chaleur R290 GreenTherm pour le chauffage/refroidissement + ECS

Le KEYMARK est une marque de qualité européenne volontaire pour les produits et services, qui atteste de la conformité aux normes européennes. En outre, elle complète le marquage CE, de sorte que l'obtention de cette certification peut servir à renforcer la confiance des consommateurs dans la pompe à chaleur PHNIX R290 série GreenTherm dans toute l'Europe et aider les partenaires de PHNIX à conquérir une plus grande part du marché.

Avantages de la série R 290 Green Therm :

Haute efficacité énergétique, niveau d'énergie A+++

La pompe à chaleur de la série GreenTherm est spécialement conçue avec la technologie de pompe à chaleur la plus avancée et un design moderne pour répondre à des exigences strictes en matière d'efficacité, de stabilité et de silence. Avec la note maximale A+++, l'appareil est économe en énergie et peut réduire considérablement la facture énergétique des utilisateurs.

Réfrigérant R290

Grâce à ses faibles émissions de carbone et à son faible PRG, le R290 est reconnu comme le réfrigérant le plus prometteur sur le marché, et son application permet d'atteindre l'objectif de neutralité carbone mondiale.

Technologie complète d'onduleur à courant continu

La pompe à chaleur de la série GreenTherm à onduleur complet utilise des compresseurs à vitesse variable, ce qui permet d'ajuster automatiquement la puissance de sortie requise à la consommation d'énergie la plus faible et de maintenir une température optimale dans différentes conditions climatiques. En général, avec la technologie de l'onduleur à fréquence complète, la série GreenTherm peut atteindre une efficacité énergétique élevée.

Fonctionnement stable

Grâce à la technologie EVI unique de l'onduleur, la série GreenTherm peut fonctionner efficacement à -25°C et maintenir un COP élevé et une grande stabilité.

« PHNIX est le premier fabricant en Chine à obtenir la certification KeyMark pour la pompe à chaleur R290, ce qui suffit à prouver la haute efficacité énergétique, la haute qualité et la stabilité de ses pompes à chaleur. Cette réalisation confirme la position de leader et la force de la R&D de la pompe à chaleur PHNIX », selon Jab Fan, directeur des ventes en charge de la division des pompes à chaleur chauffage/refroidissement + ECS de PHNIX.

À propos de PHNIX

En tant que premier fabricant de pompes à chaleur en Chine, PHNIX est une entreprise internationale spécialisée dans la R&D et la production de pompes à chaleur et de solutions d'économie d'énergie. Près de 50 % des produits PHNIX sont exportés vers l'Europe, l'Amérique du Nord et d'autres marchés étrangers. Pour en savoir plus sur PHNIX et ses produits, rendez-vous sur le site www.phnix-e.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1847040/Top_Story__PHNIX_Full_Model_Range_R290_Heat_Pump_For.jpg

SOURCE PHNIX ECO-ENERGY SOLUTION