PHNIX a présenté ses innovations en matière de systèmes CVC pilotés par l'IA au salon MCE Milan 2026

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PHNIX

May 20, 2026, 08:53 ET

CANTON, Chine, 20 mai 2026 /PRNewswire/ -- Le salon MCE Milan 2026 a été très positif pour PHNIX. Sous le thème « Intelligence thermique : la révolution AI Coretech », l'entreprise a fait un grand pas en avant dans la mise en œuvre de sa technologie d'IA développée par ses soins pour des applications de pompes à chaleur réelles, renforçant ainsi son leadership mondial dans le secteur du chauffage, de la ventilation et de la climatisation.

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PHNIX Unveils AI-Powered HVAC Innovation at MCE Milan 2026
PHNIX Unveils AI-Powered HVAC Innovation at MCE Milan 2026

Au cours de l'événement, PHNIX a organisé une conférence de lancement de produits qui a fait date, mettant en avant son écosystème de pompes à chaleur R290 polyvalent. Il s'agissait de présenter en première mondiale la pompe à chaleur domestique air/eau GreenTherm Pro et la pompe à chaleur intérieure monobloc airMono, les solutions CVC domestiques IA les plus innovantes du secteur.

Compte tenu de l'importance accordée par le marché européen aux coûts et à l'efficacité énergétiques, PHNIX a présenté trois avancées majeures en matière d'IA :

  • Intervention précoce basée sur l'IA : met en œuvre des alertes intelligentes pour protéger le système de pompe à chaleur avant que les pannes ne se produisent, faisant passer la maintenance de réactive à proactive.
  • Technologie d'onduleur IA : permet de réaliser une économie d'énergie de plus de 20 % pour les pompes à chaleur monoblocs domestiques, comme le prouvent les données recueillies sur le terrain.
  • Réseau intelligent IA : perçoit automatiquement les fluctuations du réseau pour réduire les factures d'électricité sans avoir à procéder à des ajustements manuels.

Des produits adaptés aux besoins européens

  • Pompe à chaleur monobloc intérieure airMono : avec une installation 100 % intérieure, elle résout les problèmes d'espace dans les zones résidentielles européennes à forte densité.
  • Pompe à chaleur air/eau GreenTherm Pro : assurant la sécurité grâce à un séparateur de gaz intégré et à un détecteur de fuites R290, elle offre un fonctionnement stable jusqu'à -30 °C et de l'eau chaude jusqu'à 80 °C.
  • Solution de pompe à chaleur commerciale avec SCOP A+++ à 35 °C et 55 °C, elle est capable de gérer jusqu'à 32 unités via un affichage centralisé, ce qui en fait un choix idéal pour les projets de chauffage/refroidissement commerciaux à grande échelle.

Innovations intersectorielles

PHNIX a également repoussé les limites en matière de CVC avec deux projets qui ont attiré l'attention :

  • Maison modulaire OptiMorph MSpace : une démonstration en direct a présenté cette maison intelligente transformable, parfaitement adaptée aux systèmes photovoltaïques, au stockage de l'énergie et aux pompes à chaleur PHNIX.
  • Pompe à chaleur x Minage : cette solution de « récupération de la chaleur générée par le minage » réutilise la chaleur résiduelle des plateformes de minage pour chauffer les locaux, rentabilisant ainsi la consommation d'énergie.

Suite à la réponse enthousiaste des partenaires internationaux lors de MCE 2026, les solutions de CVC pilotées par l'IA de PHNIX prennent une grande importance. L'entreprise reste déterminée à accélérer sa feuille de route vers un avenir de gestion autonome de l'énergie, en apportant des solutions de pompes à chaleur efficaces et durables à ses clients dans le monde entier.

À propos de PHNIX

PHNIX est un fabricant professionnel de pompes à chaleur spécialisé dans les solutions ODM/OEM haute performance, produisant une large gamme de thermopompes à air. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.phnix-e.com 

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=03BKj_R4RW8

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