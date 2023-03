PHNIX au salon ISH 2023 : PHNIX présentera sa solution complète d'énergie photovoltaïque et de pompe à chaleur domestique

GUANGZHOU, Chine, 10 mars 2023 /PRNewswire/ -- En ce mois de mars prometteur, PHNIX participera au salon ISH 2023 en Allemagne, la deuxième étape de sa tournée internationale d'expositions cette année. En tant que principal vecteur de relance dans le secteur, le salon ISH présente les développements futurs du marché du chauffage. À cette occasion, PHNIX présentera pour la première fois sa solution complète d'énergie durable domestique, qui associe la technologie de pointe des pompes à chaleur PHNIX et un système photovoltaïque, dans le but de maximiser l'efficacité de la gestion de l'énergie dans chaque foyer. Par ailleurs, la nouvelle génération de pompes à chaleur air/eau de PHNIX, la série Everest, sera présentée pour la première fois à l'occasion de ce salon. Cette pompe à chaleur R290 est la plus performante du secteur.

Produits présentés lors du salon :

Chauffage et climatisation domestiques + pompe à chaleur ECS :

Pompes à chaleur air/eau des séries Everest, HeroPremium et Heco



Ventilateur à eau



Réservoir d'eau polyvalent



Pompe à chaleur pour piscine de la série i-GreenLine

Chauffe-eau à pompe à chaleur tout-en-un

R290 100 L et 300 L de la série airExpert



Chauffe-eau mural AC15-K

Solution de chauffage de l'eau par pompe à chaleur pour les entreprises

Pompe à chaleur air/eau R290 de la série HeatMaster

L'objectif de ce salon est de proposer des solutions d'avenir pour un plus grand confort, avec des améliorations en matière d'efficacité énergétique et d'utilisation des énergies renouvelables. PHNIX continuera à proposer une large gamme de produits fonctionnant avec le réfrigérant R290, l'une des principales solutions de réfrigération préconisées par PHNIX. La pompe à chaleur air/eau de la série Everest, qui peut être associée à la fois au R290 et au R32, comprendra des composants sur mesure qui améliorent les performances et la flexibilité opérationnelle tout en préservant chaque étape du cycle de vie du produit.

« Dans le domaine du chauffage durable, tous les fabricants présentent leurs dernières technologies et leurs derniers produits, qui sont conçus pour répondre à l'objectif actuel de décarbonisation. Nous faisons de même. Nous nous efforçons d'être à la pointe de ce secteur grâce à notre développement progressif et à nos innovations. Notre participation au salon ISH Expo sera pour nous une excellente occasion de faire connaître nos solutions durables au monde entier », a déclaré Peter Wang, directeur du centre de vente à l'étranger.

À propos de PHNIX

En tant que premier fabricant de pompes à chaleur en Chine, PHNIX est une entreprise internationale spécialisée dans la R&D et la production de pompes à chaleur et de solutions d'économie d'énergie. Près de 50 % des produits PHNIX sont exportés vers l'Europe, l'Amérique du Nord et d'autres marchés étrangers. Pour en savoir plus sur PHNIX et ses produits, rendez-vous sur le site www.phnix-e.com .

