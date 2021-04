PHNIX confirme son entrée au MCE Digital 2021 avec les nouvelles pompes à chaleur R290

GUANGZHOU, Chine, 8 avril 2021 /PRNewswire/ -- Le MCE, le célèbre salon de renommée internationale qui regroupe l'ensemble de la chaîne de production et de distribution mondiale du secteur du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (CVC), et de la plomberie, fera ses débuts en 2021. Dans le but d'enrichir l'expérience de l'exposition, le MCE se présentera cette année sous deux formes différentes : numérique et hors ligne. L'édition numérique se déroulera du 8 au 16 avril 2021. PHNIX, l'un des principaux fabricants de pompes à chaleur en Chine, participera à l'exposition numérique en présentant ses nouvelles pompes à chaleur R290 de façon virtuelle extraordinaire. De plus, les experts en pompes à chaleur de PHNIX proposeront une série de webinaires approfondissant le thème des principales technologies de pompes à chaleur R290 provenant de Chine.