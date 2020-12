PHNIX dévoile une nouvelle pompe à chaleur pour le chauffage, le refroidissement et l'eau chaude des habitations, destinée au marché européen

« Ciblant le marché européen, la série HeroPremium est spécialement développée avec la technologie de pompe à chaleur la plus avancée et un design moderne pour répondre à des exigences strictes en matière d'efficacité, de stabilité et de silence. Non seulement la série HeroPremium utilise le gaz vert R32 et la technologie EVI de l'onduleur, mais elle est également classée avec le label énergétique A+++, ce qui permet aux clients de réaliser des économies d'énergie considérables. De plus, grâce à des tests et des progrès répétés, le bruit de fonctionnement est réduit à une pression acoustique de 37 dB(A) à 1 m de distance. Tous ces éléments en font la meilleure solution de pompe à chaleur pour le chauffage, le refroidissement et l'eau chaude des maisons sur le marché européen actuel. De nombreux échantillons ont été envoyés à nos partenaires de coopération en Europe, des commandes très élogieuses et d'intention constante ont déjà été passées », a déclaré Jab Fan, directeur des ventes en charge de la division des pompes à chaleur pour le chauffage, la climatisation et l'eau chaude domestique à l'étranger de PHNIX.