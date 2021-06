PHNIX lance deux nouvelles pompes à chaleur avec un gaz vert à faible PRG pour atteindre la neutralité carbone

DAGANG, Chine, 2 juin 2021 /PRNewswire/ -- La transition vers un réfrigérant plus vert et plus propre est sans aucun doute une étape incontournable pour tous les équipements CVC dans le mouvement mondial visant à atteindre la neutralité carbone. Largement connus pour leur faible PRG, le R32 et le R290 sont considérés comme les deux fluides frigorigènes les plus appréciés dans l'industrie actuelle. Dans le but de compenser les émissions et de répondre à la demande du marché, PHNIX, l'un des principaux fournisseurs de pompes à chaleur OEM/ODM en Chine, lance deux nouvelles pompes à chaleur pour le chauffage, le refroidissement et l'eau chaude sanitaire avec des réfrigérants écologiques R32 et R290 et les technologies de pompes à chaleur les plus avancées du marché actuel.