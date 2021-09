PHNIX lance sur le marché une pompe à chaleur de piscine à inverseur économique

« La révolution du chauffage des piscines pour passer à l'inverseur complet a commencé », a déclaré Howard Zhang, directeur commercial en charge de la division des pompes à chaleur pour piscines. « Par rapport aux chauffages de piscine qui s'allument et s'éteignent, le coefficient de performance d'un chauffage à inverseur est de 25 à 50 % plus élevé, ce qui va dans le sens de la recherche d'un mode de vie économe en énergie. Avec cette nouvelle pompe à chaleur de piscine à inverseur, les consommateurs peuvent non seulement profiter d'un chauffage rapide de l'eau, mais aussi réaliser des économies d'énergie remarquables, tout en dépensant probablement autant qu'un chauffage qui s'allume et s'éteint pour l'investissement initial », a-t-il ajouté.

La série i-ForceLine Eco adopte un compresseur à inverseur complet qui permet à la pompe à chaleur de régler sa puissance de 20 à 100 Hz en fonction des besoins réels des utilisateurs. L'application d'un compresseur amélioré et de la technologie d'inversion est un élément crucial pour que l'unité soit très performante.

Écran intelligent LinkedGo

L'unité est équipée d'un écran fonctionnel, l'écran LinkedGo, spécialement conçu pour offrir une interface propre et écologique, tout en étant d'un design unique.

Contrôle facile

L'unité dispose de deux moyens de contrôle à distance. La première est une application pour les smartphones et tablettes Apple® et Android™. La seconde est que la page web fonctionne sur pratiquement tous les autres appareils intelligents, y compris les PC. Le contrôle à distance facile permet une gestion quotidienne en temps réel et efficace pour les utilisateurs.

Faible coût de transport

Avec une conception améliorée du boîtier, la série i-ForceLine Eco est très compacte, ce qui peut effectivement réduire le coût de transport pour les acheteurs et aussi s'adapter facilement à tous les jardins.

À propos de PHNIX

En tant que premier fabricant de pompes à chaleur en Chine, PHNIX est une entreprise internationale spécialisée dans la R&D et la production de pompes à chaleur et de solutions d'économie d'énergie. Plus de 50 % des produits PHNIX sont exportés vers l'Europe, l'Amérique du Nord et d'autres marchés étrangers. Pour en savoir plus sur PHNIX et ses produits, veuillez consulter le site www.phnix-e.com.

