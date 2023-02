PHNIX participará da AHR Expo 2023 com suas mais novas bombas de calor R290 em Atlanta

CANTÃO, China, 3 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A AHR Expo terá início em 6 de fevereiro, um evento de três dias essencial para profissionais da HVACR, que atrai a reunião mais abrangente do setor de todo o mundo a cada ano. Nesta exposição, a PHNIX exibirá seus produtos de bomba de calor de ponta. Particularmente, toda a nova bomba de calor tudo-em-um - aquecedor de água airNova aparecerá pela primeira vez.

PHNIX participará da AHR Expo 2023, em Atlanta, com suas mais novas bombas de calor R290

O setor de bombas de calor é uma parte fundamental da luta contra as mudanças climáticas, e muitos clientes percebem seu papel vital em tantos aspectos das vidas. Ao longo dos anos, a PHNIX tem se concentrado em inovações tecnológicas de bombas de calor, mantendo-se à frente do setor. A PHNIX conseguiu desenvolver muitos produtos de bombas de calor que obtiveram diferentes certificações internacionais. Desta vez na exposição, a estande da PHNIX (BC2119) mostrará os membros da bomba de calor R290 e R32 mais avançados com o mais novo design que certamente pode causar profundas impressões aos visitantes no local. Além disso, os gerentes de produtos da PHNIX estarão presentes no programa com sua visão sobre o mercado global de energia.

"Participar da exposição oferece uma plataforma única onde fabricantes e fornecedores de todos os tamanhos e especialidades se reúnem para compartilhar ideias e mostrar o futuro da tecnologia de bombas de calor. Portanto, sempre que participamos desse tipo de feiras comerciais internacionais, compartilhamos os produtos mais adequados e modernos que o mercado atual precisa" disse Peter Wang, vice-gerente geral da PHNIX responsável pelos negócios da PHNIX no exterior. "Estamos ansiosos para conhecer nossos visitantes na AHR expo em nosso estande BC2119."

Exposições da PHNIX naAHR Expo 2023:

Aquecedor/resfriamento de casa + bomba de calor DHW

-R32 Air to Water Heat Pump - HeroPremium Series

-Multi-functional Water Tank

-Water Fan Coil

- EasyHydro

Aquecedor de água com bomba de calor tudo em um

-R290 airExpert 100 L

-airNova 300 L

Solução comercial de aquecimento de água com bomba de calor

-Série R290 HeatMaster com três capacidades diferentes

Sobre a PHNIX

Como fabricante líder de bombas de calor na China, a PHNIX é uma empresa internacional especializada em P&D e produção de bombas de calor e soluções de economia de energia. Quase 50% dos produtos PHNIX são exportados para a Europa, América do Norte e outros mercados estrangeiros. Para saber mais sobre a PHNIX e seus produtos, acesse www.phnix-e.com.

FONTE PHNIX ECO-ENERGY SOLUTION

