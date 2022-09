PHNIX participera aux expositions Interclima et Chillventa 2022 avec ses plus récentes innovations en matière de pompes à chaleur

GUANGZHOU, Chine, 25 septembre 2022 /PRNewswire/ -- PHNIX participera à INTERCLIMA et CHILLVENTA 2022. Ces deux salons professionnels du CVC sont bien connus dans le secteur des pompes à chaleur. Au cours de ces quelques mois, les équipes de PHNIX ont été occupées à se préparer pour ces deux événements à venir et à apporter aux salons les produits les plus innovants.

À propos des salons

PHNIX Will Attend Interclima and Chillventa Expo with Its Newest Heat Pump Innovations

INTERCLIMA est depuis longtemps le salon professionnel français à portée internationale, le rendez-vous incontournable des équipements de chauffage de toutes tailles pour tous les types de bâtiments et de marchés, en neuf comme en rénovation. Il aura lieu cette année à Paris, en France, du 3 au 6 octobre.

CHILLVENTA est un salon professionnel de premier plan dans le monde entier pour son aperçu complet des technologies de réfrigération, de climatisation, de ventilation et de pompes à chaleur. Il se tiendra cette année à Nuremberg, en Allemagne, du 11 au 13 octobre.

PHNIX se concentre sur la R&D des pompes à chaleur, la fabrication et la fourniture de solutions complètes d'économie d'énergie. Lors de ces salons, PHNIX présentera ses technologies et produits de pointe en matière de pompes à chaleur pour trois applications différentes. En particulier, il y aura une magnifique présentation des toutes nouvelles pompes à chaleur R290 de PHNIX pour les applications domestiques et commerciales avec différentes capacités, qui ne peut être manquée. Des experts en produits PHNIX se rendront également sur place pour partager avec les visiteurs les dernières technologies de pompes à chaleur et des informations sur le secteur.

À propos des présentations :

Chauffage/refroidissement de la maison + Pompe à chaleur DHW

- Pompe à chaleur air/eau R290, série GreenTherm

- Pompe à chaleur air/eau R32 série HeroPremium avec un design transparent de l'armoire

- Réservoir d'eau polyvalent

- Ventilateur à eau

- La toute nouvelle pompe à chaleur R32

Chauffe-eau à pompe à chaleur tout-en-un

- R290 airExpert 300 L

- R290 airExpert 100 L

-airSplit

Solution de chauffage de l'eau par pompe à chaleur pour les entreprises

- R290 série HeatMaster

- Série PolariesPro

« Les exigences des technologies de pompes à chaleur écologiques sur le marché mondial ont augmenté après la proposition du concept de neutralité carbone. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous poursuivons notre recherche et développement dans le domaine du CVC. Nous avons créé plusieurs types de pompes à chaleur pour des applications domestiques et commerciales, qui feront leurs débuts sur le marché lors de nos prochains salons », a déclaré Peter Wang, directeur général adjoint de PHNIX en charge des activités de PHNIX à l'étranger.

À propos de PHNIX

En tant que premier fabricant de pompes à chaleur en Chine, PHNIX est spécialisé dans la R&D et la production de pompes à chaleur et de solutions d'économie d'énergie. Près de 50 % des produits PHNIX sont exportés vers l'Europe, l'Amérique du Nord et d'autres marchés étrangers. Pour en savoir plus sur PHNIX, veuillez consulter le site www.phnix-e.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1906336/PHNIX_Will_Attend_Interclima_Chillventa_Expo_Its_Newest_Heat_Pump.jpg

SOURCE PHNIX ECO-ENERGY SOLUTION