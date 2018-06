Phoenix Integration et No Magic poursuivent leur collaboration de longue date

Il est possible de consulter un exemple récent de la façon dont Lockheed Martin Space Systems bénéficie des solutions intégrées de Phoenix Integration et No Magic ICI : https://www.phoenix-int.com/integrated-model-based-systems-engineering-mbse-applied-simulation-osiris-rex-mission-lockheed-martin-space/

D'après la présidente-directrice générale de Phoenix Integration, Jane Trenaman, « Phoenix Integration s'engage à soutenir la communauté MBSE et notre relation de collaboration avec No Magic s'inscrit pleinement dans cette démarche. Nous sommes impatients de poursuivre notre travail avec No Magic afin de créer des outils logiciels qui aideront nos utilisateurs à concevoir de meilleurs produits et systèmes. »

À propos de Phoenix Integration

ModelCenter® de Phoenix Integration est l'environnement dédié à l'ingénierie à base de modèles. ModelCenter® est un cadre d'applications indépendant du fournisseur destiné à la création et à l'automatisation des flux de travail multioutils, à l'optimisation des conceptions de produits qui permet l'ingénierie des systèmes experts à base de modèles (MBSE). Il est utilisé par d'importantes organisations à travers le monde pour réduire les coûts de développement, améliorer l'efficience de l'ingénierie, stimuler l'innovation et concevoir des produits plus compétitifs. Des applications à succès sont constatées dans des secteurs multiples, parmi lesquels l'aérospatial, l'automobile, la défense, les produits électroniques, l'énergie, l'industrie lourde, et la construction navale.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez visiter www.phoenix-int.com.

Contact : Julie Cunningham

Phoenix Integration, Inc

Tél. : 586.484.8196

Adresse électronique : jcunningham@phoenix-int.com

