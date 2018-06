Phoenix Integration sort la version 13 de ModelCenter®

Cette nouvelle version inclut notamment les fonctions suivantes :

ModelCenter 13.0 prend désormais en charge un mode de licence optionnel basé sur des jetons.

Tous les tracés ont été déplacés vers la nouvelle infrastructure de traçage et de visualisation.

Les anciens tracés ont été supprimés afin d'améliorer la robustesse et la stabilité du logiciel.

Tous les tracés par défaut ont été mis à jour, permettant aux utilisateurs de créer des tracés d'aspect professionnel plus rapidement.

La fonction de recherche guidée a été réécrite à l'aide de la nouvelle infrastructure de traçage.

Prise en charge améliorée des écrans haute résolution.

« Cette nouvelle version offre à nos clients la possibilité de passer à notre tout nouveau modèle de licence basé sur des jetons. Les clients utilisant des licences par jetons pourront utiliser leurs jetons pour accéder aux fonctions de ModelCenter – ils ne seront pas limités aux seules fonctions pour lesquelles ils ont acheté une licence au préalable. Ce modèle permet de décider de quand et comment utiliser ModelCenter avec plus de flexibilité, et permet aux clients de tirer pleinement profit de leur investissement dans le produit », a déclaré le Dr Scott Ragon, directeur du développement des activités techniques chez Phoenix Integration.

À propos Phoenix Integration

L'infrastructure ModelCenter® de Phoenix Integration est un environnement dédié à l'ingénierie basée sur les modèles. ModelCenter® est une infrastructure logicielle non rattachée à un prestataire, dédiée à la création et à l'automatisation des flux de travail multioutils, à l'optimisation de la conception de produits, et à la facilitation d'une ingénierie des systèmes basée sur les modèles (MBSE). Cette infrastructure est utilisée par des organisations de premier plan à travers le monde pour réduire les coûts de développement, améliorer l'efficience de l'ingénierie, stimuler l'innovation et concevoir des produits plus compétitifs. Des applications réussies se retrouvent dans de nombreux secteurs, parmi lesquels l'aérospatiale, l'automobile, la défense, les produits électroniques, l'énergie, l'industrie lourde, et la construction navale. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.phoenix-int.com.

