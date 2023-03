Phoenix Technologies bringt FirmGuard auf den Markt

CAMPBELL, Kalifornien, 6. März 2023 /PRNewswire/ -- Phoenix Technologies, ein führender unabhängiger Firmware-Anbieter für PCs und Computergeräte, hat FirmGuard auf den Markt gebracht, ein Cybersicherheitsprodukt zur Behebung von Firmware-Schwachstellen. Als Firmware bezeichnet man die Software, die die Mikrochips eines Geräts mit dem Betriebssystem verbindet.

Phoenix Technologies ist der erste UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) -Anbieter, der ein Cybersicherheitsprodukt für Unternehmen anbietet.

FirmGuard ist ein Cloud-basierter Dienst, der sich zunächst an Managed Service Provider (MSPs) richtet. Er wird auch für große Unternehmen und Regierungsorganisationen angeboten werden.

Gerard Moore, Präsident und CEO von Phoenix Technologies, sagte:

"Dies ist eine wichtige strategische Entwicklung für uns und erweitert unsere Möglichkeiten für eine weitaus größere Anzahl von Kunden. Es ist auch unser erstes SaaS-Produkt (Software-as-a-Service). Aufgrund unseres Fachwissens und unserer jahrzehntelangen Erfahrung im Bereich Firmware sind wir in der einzigartigen Lage, FirmGuard anzubieten.

"Wir haben in den letzten fünf Jahren einen stetigen Anstieg der gemeldeten Firmware-Schwachstellen festgestellt. Laut Gartner* werden 70 % der Unternehmen, die nicht über einen Plan für Firmware-Upgrades verfügen, durch eine Firmware-Schwachstelle geschädigt.

"In Anbetracht der Position der Firmware im Tech-Stack, gibt eine erfolgreiche Firmware-Infiltration einem böswilligen Akteur die vollständige Kontrolle über ein Gerät. FirmGuard wird die Sicherheitslücke in der Firmware schließen, vielleicht bevor viele Unternehmen überhaupt merken, dass sie gefährdet sind".

FirmGuard bietet eine Reihe von Funktionen zur Messung, Verwaltung und Reduzierung von Schwachstellen an. Das Produkt analysiert oder misst den Zustand der einzelnen Endpunkte. Mit diesen Informationen kann ein Administrator jeden Endpunkt mit einer Reihe von Funktionen fernverwalten, die beispielsweise zur Konfiguration und Aktualisierung der UEFI-Firmware verwendet werden können. Falls Probleme auftreten, können sie leicht durch Klonen, Sperren oder kryptografisches Löschen des Datenspeichers eines Endpunkts behoben werden.

* Gartner Group: Wie man Firmware-Sicherheitsrisiken in Rechenzentren sowie öffentlichen und privaten Clouds abmildert, Juli 2019.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Ameet Dhillon

Phoenix Technologies

Leiter der Marketingabteilung

+1-408-570-1164

[email protected]

Hinweis an die Redakteure: Phoenix Technologies entwirft und entwickelt Sichere Firmware (Software) für eine breite Palette von Computergeräten, Servern und Firmware-Cybersicherheitsprodukten für Unternehmen. Phoenix war der erste unabhängige Firmware-Anbieter, und leistet seit 1979 mit fast einer Milliarde installierter Geräte weltweit Pionierarbeit im Bereich der Firmware-Innovation. Firmware ist die Software, die die Mikrochips des Geräts mit dem Betriebssystem verbindet.Phoenix unterhält Industriepartnerschaften mit Unternehmen wie Intel, AMD, Qualcomm, Arm und ASPEED sowie Herstellern von Computergeräten.Phoenix hat Software-as-a-Service (SaaS) -Firmware-Cybersicherheitsprodukte für Unternehmenskunden entwickelt, damit diese ihren Bestand an Computergeräten verwalten und sichern können.Phoenix hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley und verfügt über Ingenieurteams in den USA und Taiwan.Weitere Informationen zu FirmGuard erhalten Sie unter www.firmguard.com.

