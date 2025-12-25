Phoenix Tower International finalise l'acquisition d'environ 3 700 sites auprès de Bouygues Telecom et SFR

BOCA RATON, Floride, 25 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Phoenix Tower International (« PTI ») a le plaisir d'annoncer que la société a conclu avec succès l'acquisition d'Infracos, la coentreprise détenue par Bouygues Telecom et SFR qui gère environ 3 700 sites sans fil situés dans des zones moyennement denses à travers la France.  Cet investissement stratégique porte le portefeuille français de PTI à près de 10 000 sites à l'échelle nationale, notamment les déploiements Build-to-Suit (BTS).

Conformément au document pro forma de cette transaction et des déploiements contractuels, PTI possèdera et exploitera plus de 33 000 tours de télécommunications en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Freshfields agit en tant que conseiller juridique de PTI.

A propos de Phoenix Tower International
PTI a été fondée en 2013 avec pour mission d'être le premier fournisseur de sites pour les opérateurs sans fil à travers le monde dans les marchés à forte croissance. Les investisseurs de PTI comprennent des fonds gérés par Blackstone, Wren House, Blackrock, Grain et USS. Le siège de PTI se trouve à Boca Raton, en Floride. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.phoenixintnl.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1770422/horizontal_logo_new_V1_Logo.jpg

