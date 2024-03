Phoenix Tower International kündigt Investition von Grain Management und BlackRock zur Fortsetzung der globalen Expansion an

BOCA RATON, Florida, 28. März 2024 /PRNewswire/ -- Phoenix Tower International („PTI" oder das „Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter von drahtloser Kommunikationsinfrastruktur, gab heute bekannt, dass Grain Management („Grain") über seine Flaggschiff-Fonds und BlackRock über einen von seinem Geschäftsbereich Diversified Infrastructure verwalteten Fonds („BlackRock") eine strategische Investition in das Unternehmen getätigt haben. Die Investition wird das künftige Wachstum von PTI bei der Bereitstellung kritischer Turm-Infrastrukturen für neue und bestehende Märkte in aller Welt unterstützen. Grain und BlackRock schließen sich Blackstone als Investoren von PTI an, um das Geschäft weiter auszubauen und zu erweitern.

PTI wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Florida. Das Unternehmen ist die weltweit größte private Turm-Plattform und betreibt über 24.000 Telekommunikationstürme in 23 Ländern in Nordamerika, Europa, Lateinamerika und der Karibik. PTI beliefert einen breit gefächerten Kundenstamm von globalen Mobilfunknetzbetreibern und ermöglicht es ihnen, ihre Kunden besser zu versorgen.

„Wir begrüßen Grain Management und BlackRock als Investoren bei Phoenix Tower International und freuen uns darauf, ihre starke Erfolgsbilanz bei Investitionen in digitale Infrastrukturen zu nutzen, um unsere weitere Expansion zu unterstützen", sagte Dagan Kasavana, Gründer und Chief Executive von Phoenix Tower International. „In den letzten zehn Jahren sind wir exponentiell gewachsen, um Gemeinden und Ländern, die eine bessere Konnektivität benötigen, eine Funkturm-Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, und wir freuen uns darauf, unsere Wirkung mit der Unterstützung unserer neuen und bestehenden Partner zu verstärken."

„Wir freuen uns, mit Phoenix Tower International zusammenzuarbeiten und unser Kapital und unsere Branchenkenntnis einzubringen, um das kontinuierliche Wachstum des Unternehmens als führender Anbieter von globaler drahtloser Infrastruktur voranzutreiben", sagte Ted Manvitz, Managing Director bei Grain.

David J. Grain, Gründer und CEO von Grain, sagte: „Unsere Partnerschaft mit PTI passt natürlich zu unserer Investitionsstrategie und unserem Glauben an die Kraft der Breitbandkommunikation, um die digitale Transformation und das Wirtschaftswachstum voranzutreiben und das menschliche Potenzial zu erschließen."

„Phoenix Tower International besitzt und betreibt kritische Infrastruktur, die ein wachsendes Netzwerk von Mobilfunkbetreibern weltweit unterstützt und dazu beiträgt, Kunden auf der ganzen Welt drahtlose Konnektivität zu bieten", sagte Mark Florian, Global Head of Diversified Infrastructure bei BlackRock. „Wir freuen uns, im Namen unserer Kunden in diese führende Plattform zu investieren und mit Dagan und dem sehr erfahrenen Managementteam von PTI zusammenzuarbeiten, um das weitere Wachstum des Unternehmens zu unterstützen."

Informationen zu Phoenix Tower International

PTI besitzt und betreibt über seine verbundenen Unternehmen und Tochtergesellschaften mehr als 24.000 Fernmeldetürme in Nordamerika, Europa, Lateinamerika und der Karibik. PTI wurde 2013 mit dem Ziel gegründet, ein führender Standortanbieter für Mobilfunkbetreiber auf der ganzen Welt in wachstumsstarken Märkten zu sein. Der Hauptsitz von PTI befindet sich in Boca Raton, Florida. Weitere Informationen finden Sie unter www.phoenixintnl.com

Informationen zu Grain Management

Grain Management ist davon überzeugt, dass Breitband und digitale Infrastrukturen die Grundlage für den technologiegestützten Wandel sind, der sich in allen Branchen und Bereichen der Gesellschaft vollzieht. Unser globales Team aus erfahrenen und vielseitigen Fachleuten teilt eine gemeinsame Leidenschaft für die Kraft der Konnektivität, um Gemeinschaften zu stärken und das menschliche Potenzial für alle zu erschließen.

Grain Management wurde 2007 gegründet und ist ein führendes, globales Investmentunternehmen. Wir haben uns auf digitale Infrastrukturen spezialisiert und sind ein zuverlässiger Lösungsanbieter für die Breitband- und Kommunikationsbranche. Unsere einzigartige Kombination aus Branchenkenntnis, Erfahrung als Betreiber und einem disziplinierten analytischen Ansatz ist die Grundlage für unsere differenzierte Investitionsstrategie in den Bereichen Glasfasernetze, Rechenzentren, Mobilfunkfrequenzen, Funktürme sowie Managed Services und Infrastrukturdienste. Weitere Informationen finden Sie unter www.graingp.com.

Informationen zu BlackRock Private Markets

Die Private-Markets-Plattform von BlackRock dient Anlegern, die eine Outperformance in den Bereichen Infrastruktur, Private Debt, Private Equity, Immobilien und Multi-Alternative-Lösungen anstreben. Wir sind bestrebt, unseren Anlegern die qualitativ hochwertigsten Möglichkeiten zu bieten, indem wir uns auf unsere globale Präsenz, unsere hervorragenden Ausführungskapazitäten, unsere eigene Technologie und unsere Position als bevorzugter Partner stützen. Zum 31. Dezember 2023 verwaltete BlackRock 327 Mrd. US-Dollar an liquiden und illiquiden alternativen Anlagen und Engagements im Auftrag von Kunden weltweit.

