PhotoGrid e Contentos introduzem o conceito de "mineração de conteúdo" no mercado brasileiro

SÃO PAULO, 25 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- No dia 24 de abril, o PhotoGrid, um popular aplicativo de edição de fotos com mais de 550 milhões de downloads no Android e no iOS, introduziu um novo conceito de criptomineração que permite que os usuários ganhem criptomoedas enquanto criam conteúdo para o mercado brasileiro. Através de sua parceria com o Contentos , um projeto de cadeia de blocos de alto desempenho para o setor de conteúdo digital, os usuários do PhotoGrid podem criar, editar e compartilhar suas colagens fotográficas na mídia social e, ao mesmo tempo, receber tokens COS, o ativo base do Contentos.

De acordo com o The Brazilian Report , o brasileiro médio passa mais de três horas e quarenta minutos por dia navegando pela mídia social. Os aplicativos de compartilhamento de fotos e vídeos estão entre as plataformas mais populares. Com um recurso que permite que os usuários criem, editem e compartilhem suas criações de fotos e vídeos na mídia social, tudo isso dentro do aplicativo, o PhotoGrid se tornou um dos principais aplicativos de edição e compartilhamento de fotos do Brasil.

Para recompensar os usuários por seus esforços, o PhotoGrid está expandindo sua parceria com o Contentos para permitir que os usuários recebam tokens COS, os quais podem ser trocados por dinheiro verdadeiro no futuro, como retribuição pela criação e compartilhamento de conteúdo de alta qualidade na plataforma. O PhotoGrid é o primeiro aplicativo do seu gênero a introduzir a ideia de "mineração de conteúdo" e um sistema de recompensa através de tokens.

"O Brasil é há muito tempo um lugar tanto para artistas quanto criadores compartilharem seus talentos, quer seja pessoalmente ou on-line, portanto não surpreende que o PhotoGrid tenha desenvolvido um grupo de seguidores tão devotados neste país", disse Keith Huang, diretor sênior de pesquisa e desenvolvimento do PhotoGrid. "Nossos usuários também demonstraram um crescente interesse em cadeia de blocos e criptomoedas. Trabalhar com o Contentos nos permitirá capacitar criadores emergentes para criarem excelentes conteúdos, enquanto aprendem sobre uma tecnologia emergente a qual tem o potencial para mudar o mundo".

Especificamente projetado e criado para o setor global de conteúdo digital, o Contentos formou parcerias com uma variedade de aplicativos descentralizados (Dapps), incluindo LiveMe, um aplicativo de transmissão ao vivo; Cheez, um aplicativo de compartilhamento de vídeos; Blockchain Cuties, um jogo cripto-colecionável; HyperSnakes, um jogo com vários jogadores da plataforma de publicação de jogos MIXMARVEL e o PhotoGrid, para resolver muitos dos grandes desafios enfrentados atualmente pelas plataformas de conteúdo centralizadas.

Desde que introduziu pela primeira vez os tokens COS na comunidade PhotoGrid, o Contentos observou um aumento de 150 por cento nas visitas diárias ao seu site. Para manter esta dinâmica, o Contentos está expandindo seu conceito de "mineração através da criação de conteúdo" para o setor de jogos. Jogando através dos parceiros do Contentos, incluindo Blockchain Cuties e HyperSnakes, os usuários podem receber tokens COS como recebem através do PhotoGrid.

"Um de nossos maiores objetivos no Contentos é educar as massas. Através de nossa parceria contínua com o PhotoGrid, mais pessoas terão a oportunidade de se unirem e participarem de nossa crescente comunidade", disse Mick Tsai, co-fundador do Contentos. "O quanto melhor informados os usuários estiverem, mais brilhante será o futuro da cadeia de blocos e das criptomoedas".

Sobre o PhotoGrid

O PhotoGrid é um aplicativo mágico para a edição de fotos, criação de vídeos e filtragem. O PhotoGrid utiliza técnicas de IA para autocorrigir falhas e fixar a baixa iluminação com apenas um toque. O PhotoGrid tem 550 milhões de downloads em todo o mundo no Android e no iOS. Também foi eleito um dos Principais Aplicativos de 2016 pelo Google Play.

Sobre o Contentos

O Contentos é um projeto público de cadeia de blocos que tem por objetivo reinventar o ecossistema global do valor do conteúdo. Para devolver poder e valor para os criadores independentes e seus fãs, o Contentos fornece uma plataforma descentralizada para conteúdo digital, onde o conteúdo pode ser produzido livremente, ter os direitos autorais autenticados, ser distribuído e negociado. O Contentos formou parceria com três plataformas líderes de mídia social - LiveMe, Cheez e PhotoGrid - para acessar dezenas de milhões de criadores e usuários de todo o mundo. O Contentos também iniciou uma colaboração estratégica com a Cheetah Mobile, uma empresa chinesa líder do setor de internet móvel com presença global e centenas de milhões de usuários ativos por mês em todo seu portfólio de produtos.

Para mais informações, visite o endereço http://bit.ly/2Hy3iIk .

FONTE Contentos

Related Links

http://bit.ly/2Hy3iIk



SOURCE Contentos