Photonics Finland désigne Dispelix Oy comme entreprise de l'année

ESPOO, Finlande, 5 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Photonics Finland a nommé Dispelix Oy entreprise de l'année. L'annonce a été faite lors des Journées de l'optique et de la photonique (OPD 2022), qui ont été co-organisées par Photonics Finland et la plate-forme finlandaise phare en matière de recherche et d'innovation dans le domaine de la photonique Photonics Research and Innovation (PREIN).

« Notre équipe travaille depuis longtemps dans le domaine de la nanophotonique, donc ce prix décerné par ces organisations prestigieuses signifie beaucoup pour nous. La photonique est l'une des principales technologies habilitantes pour la technologie AR et les lunettes intelligentes du futur. Nous continuerons à nous concentrer et à embaucher des experts dans ce domaine », a déclaré Antti Sunnari, PDG et cofondateur de Dispelix Oy. « En se concentrant sur la sensibilisation de l'industrie de la technologie AR, Photonics Finland a été un excellent partenaire pour Dispelix alors que nous poursuivons notre croissance. »

« Le développement des produits de Dispelix et une grande partie de ses opérations sont basés en Finlande », a expliqué Juha Purmonen, directeur exécutif de Photonics Finland. « L'entreprise a connu une croissance rapide et a recruté des experts dans le domaine de la photonique représentant 30 nationalités différentes à travers le monde, dont la plupart travaillent désormais en Finlande. »

« Avec plus de 250 entreprises en Finlande axées sur la photonique et les meilleurs talents dans ce domaine, nous disposons véritablement du premier écosystème au monde pour cette industrie », a rapporté Juuso Olkkonen, CSO et cofondateur de Dispelix Oy. « Être nommée entreprise de l'année est un grand accomplissement pour Dispelix et toute notre équipe. C'est d'autant plus important que la Finlande a une longue tradition et une expertise de premier plan au niveau mondial, notamment dans le domaine de l'optique d'affichage proche de l'œil pour la réalité augmentée et mixte. »

À propos de Photonics Finland

Un écosystème d'innovation dirigé par l'industrie qui rassemble l'enseignement, la recherche, le développement de produits, l'industrie, les utilisateurs finaux et les services finlandais dans le domaine de la photonique. Photonics Finland représente les entreprises et les opérateurs de l'industrie photonique finlandaise, en promouvant le développement et la visibilité de l'industrie au niveau national et international.

Plus d'informations : www.photonics.fi

À propos de la plate-forme phare en matière de recherche et d'innovation dans le domaine de la photonique

PREIN (Photonics Research and Innovation), la plate-forme phare en matière de recherche et d'innovation dans le domaine de la photonique

PREIN est un centre d'expertise en technologies basées sur la lumière qui relie différentes disciplines, entreprises et acteurs sociaux. La plate-forme phare dans le domaine de la photonique est coordonnée par l'Université de Tampere et d'autres partenaires sont l'Université Aalto, l'Université de Finlande orientale et le Centre de recherche technique VTT. La plate-forme flagship PREIN en matière de photonique, rassemble les ressources et les infrastructures des partenaires, couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur, de la recherche fondamentale à la recherche appliquée, au développement de produits et à la commercialisation.

Plus d'informations : www.prein.fi

À propos de Dispelix

Dispelix Oy est un concepteur et fabricant de guides d'ondes de pointe qui propose des solutions visuelles de nouvelle génération pour les utilisateurs et les entreprises. Les guides d'ondes DPX monocouches brevetés de la société sont les plus fins du marché et ne compromettent pas la couleur, la qualité de l'image, la clarté du contact visuel et le champ de vision. Ils offrent une qualité d'image, des performances et une fidélité visuelle inégalées, ainsi qu'une capacité de fabrication de masse à l'échelle des plus grands fournisseurs. Dirigée par les experts les plus recherchés au monde en matière d'optique, de photonique et de fabrication, Dispelix a son siège social dans le centre technologique d'Espoo, en Finlande, et possède des bureaux aux États-Unis et en Chine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur dispelix.com.

