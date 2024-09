PhytoHealth Corporation a publié les résultats d'une nouvelle étude clinique à l'occasion du congrès 2024 de l'ESMO : L'association PG2 et chimioradiothérapie préopératoire améliore la survie des patients atteints d'un cancer de l'œsophage localement avancé

TAIPEI et BARCELONE, Espagne, 16 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Une étude révolutionnaire menée par PhytoHealth Corporation, l'un des principaux fournisseurs de médecine botanique, a révélé que la combinaison des polysaccharides d'astragale (injection de PG2®Lyo. ) avec la chimioradiothérapie concomitante standard (CCRT) améliore de manière significative les taux de survie des patients atteints d'un cancer de l'œsophage avancé.

L'étude a porté sur 38 patients atteints d'un cancer de l'œsophage de stade IIb à IIIb. Les participants ont été assignés au hasard à recevoir soit le CCRT en monothérapie, soit le CCRT en bithérapie avec PG2, un extrait de racines d'astragle de Mongolie (Astragalus membranaceus) développé par PhytoHealth Corporation et disponible sur le site .

Les résultats ont montré que les patients ayant reçu du PG2 en plus de la CCRT ont connu une survie globale significativement plus longue que ceux ayant reçu la CCRT seule. En outre, la thérapie combinée a permis d'obtenir un taux de réponse tumorale objective plus élevé. L'étude a également montré que la PG2 contribuait à renforcer le système immunitaire en modulant le microenvironnement immunitaire de la tumeur (TIME) et en améliorant la suppression de la croissance de la tumeur.

« Ces résultats offrent un nouvel espoir aux patients atteints d'un cancer de l'œsophage », a déclaré le Dr Wen-Chieh Huang, chef de la division de chirurgie thoracique au Mackay Memorial Hospital, à Taïwan, et chercheur principal de l'essai clinique sur le PG2, un médicament contre la fatigue liée au cancer mis au point par PhytoHealth Corporation, à Taïwan. « La PG2 peut devenir un complément précieux au traitement standard et améliorer les résultats pour les patients. » Les données seront présentées sous forme de poster lors du prestigieux congrès de l'ESMO 2024. [lien vers le résumé ESMO].

Le Dr Huang a noté que les options de traitement pour les patients atteints de cancer de l'œsophage sont relativement limitées par rapport à celles pour d'autres cancers. Cependant, cette étude a montré que la thérapie combinée PG2 peut réduire les marqueurs d'inflammation dans le sang, diminuer la différenciation des macrophages vers le type M2, et même aider à réduire les tumeurs tout en améliorant les taux de survie. Il s'agit d'une avancée significative dans le traitement du cancer de l'œsophage.

Le Dr Huang a ajouté que les patients atteints de cancer de l'œsophage sont souvent confrontés à d'énormes difficultés au cours de leur traitement, et que nombre d'entre eux ne parviennent pas à le terminer. Cependant, grâce à l'incorporation d'un médicament CRF, la plupart des patients ont pu reprendre des forces, terminer le traitement complet du cancer et obtenir les effets thérapeutiques escomptés.

Le cancer de l'œsophage est une maladie difficile à traiter, avec des taux de récidive élevés et des résultats de survie médiocres. La PG2, précédemment établie comme traitement de la fatigue liée au cancer (déjà approuvée par la Food and Drug Administration de Taïwan), s'est révélée prometteuse en tant qu'amélioration potentielle du traitement. Cette dernière découverte marque une avancée significative dans la lutte contre ce cancer difficile.

À propos de PhytoHealth Corporation

Basé à Taïwan, PhytoHealth Corporation est un leader dans le développement et la fabrication de médicaments botaniques et de produits de santé naturels. En mettant l'accent sur la recherche scientifique et l'innovation, PhytoHealth s'engage à fournir des produits sûrs, efficaces et de haute qualité qui favorisent la santé et le bien-être en général.

https://www.phytohealth.com.tw/en

Contact :

Alison

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2498413/PhytoHealth_Logo.jpg