P.I. Works annonce la disponibilité générale de son contrôleur RAN intelligent en temps non réel (Non-RT RIC) en vue d'accélérer davantage l'adoption de l'architecture RAN ouverte par les opérateurs mobiles

P.I. Works, l'un des principaux fournisseurs de solutions automatisées de gestion et d'optimisation des réseaux mobiles guidés par l'IA, a annoncé le lancement de son nouveau contrôleur intelligent (RIC) de réseau d'accès radio (RAN) afin d'améliorer davantage son offre de produits EXA et d'accroître le nombre de cas d'utilisation de l'automatisation à travers une large gamme de ses applications rApps existantes et tierces

RESTON, Virginie, 22 février 2023 /PRNewswire/ -- Le contrôleur RAN intelligent en temps non réel de P.I. Works sur sa plateforme EVO éprouvée avec sa fonctionnalité de gestion et d'orchestration de services (SMO) permettra l'automatisation, le fonctionnement et l'optimisation efficaces des réseaux hybrides, un mélange d'éléments de RAN conçus spécialement et ouverts. Cela permettra d'améliorer les performances du réseau et d'accélérer l'adoption de réseaux RAN ouverts. L'architecture conforme aux normes RAN ouvert de P.I. Works offre un large éventail d'opportunités de déploiement aux opérateurs, tandis que la nature éprouvée de la solution garantit une fiabilité de qualité transporteur.

La plateforme RIC de P.I. Works propose :

Une plateforme unique pour la gestion de réseau hybride automatisée des réseaux RAN ouverts et spécialement conçus avec son soutien multi-fournisseurs et son abstraction dynamique.

Un ensemble de produits et de cas d'utilisation de gestion et d'orchestration de services (SMO) alimentés par l'IA pour améliorer les capacités d'automatisation des réseaux.

Une croissance continue des cas d'utilisation personnalisés portables via Novel rApp Sandboxing Framework, y compris les kits de développement, les API simulées pour tester et intégrer les API pour l'activation des CI/CD au-delà des normes O-RAN

Un marché avec un riche ensemble de rApps prêtes à l'emploi, tels que les optimiseurs PCI et RSI, les applications d'économie d'énergie, d'optimisation de la couverture, d'optimisation de la capacité et d'orientation du trafic, de gestion des événements spéciaux, et bien plus encore.

Des capacités de corrélation des données d'enrichissement externe avec diverses sources de données tierces telles que les rapports d'applications mobiles, la géolocalisation, les systèmes de gestion de l'expérience client, les solutions de gestion des appels de dépannage, entre autres.

Une prise en charge du déploiement multicloud pour les clouds publics et privés, et une offre Software-as-a-Service.

« Nous sommes heureux de lancer l'offre RAN Intelligent Controller (RIC) qui s'ajoute à notre offre de produits d'automatisation pour automatiser la gestion et l'optimisation des réseaux de RAN ouverts « greenfield » et « brownfield », ce qui, selon nous, contribuera à accroître l'efficacité et à accélérer la transformation de l'industrie », a déclaré Djakhongir Siradjev, directeur technique de P.I. Works. « Notre RIC offre aux opérateurs mobiles un moyen facile à utiliser et économique de déployer et de gérer les réseaux RAN ouverts de manière unifiée et normalisée. Il simplifiera également la création de nouvelles demandes, accroîtra leur portabilité dans l'écosystème et ouvrira de nouvelles possibilités d'innovation et de croissance pour nos clients actuels et futurs afin d'offrir une meilleure expérience aux abonnés. »

« Le lancement du RIC de P.I. Works, qui nous permettra d'offrir à nos clients une variété de rApps, est une autre étape importante dans notre mission de révolutionner l'industrie des réseaux mobiles », a ajouté le Dr Erol Hepsaydir, vice-président en charge des solutions et du développement commercial chez P.I. Works. « Avec nos solutions innovantes et notre engagement pour la réussite des clients, P.I. Works est prêt à poursuivre sa croissance et son leadership dans l'industrie. »

Pour en savoir plus sur les solutions de P.I. Works, rendez-vous au stand n° 2K20 de P.I. Works au Mobile World Congress 2023 Barcelona, dans le Hall 2. Cliquez ici pour en savoir plus sur la présentation de P.I. Works au salon MWC.

