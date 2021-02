PICS Telecom recebe o prêmio Verizon Provider Sustainability Award 2020

BRISTOL, Inglaterra, 12 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- A PICS Telecom foi selecionada como vencedora do prêmio de sustentabilidade de provedores globais da Verizon em 2020.

Entregue por James J. Gowen, diretor de sustentabilidade da Verizon, o prêmio reconheceu a colaboração entre a PICS e a Verizon, em apoio aos esforços de sustentabilidade da Verizon em todo o mundo, por meio da recuperação, reimplementação, reutilização e reciclagem de ativos excedentes em sua ampla rede de propriedades.

Em 2019, o mundo produziu um volume impressionante de lixo eletrônico de 53,6 toneladas, em média 7,3 kg por capita (o Global e-waste Monitor 2020).

Se um processo não puder ser mantido em uma determinada taxa ou nível, por definição, não é sustentável. O depósito de ativos de rede ao final de sua vida útil em aterros sanitários é uma prática não sustentável. A Verizon e a PICS trabalham juntas para desenvolver sistemas sustentáveis, ao mesmo tempo em que decidem reutilizar e reciclar nossos resíduos existentes para avançar em direção a um futuro mais verde e mais brilhante.

"A PICS está orgulhosa em receber este prêmio de nossos parceiros da Verizon. Este prêmio não é só o reconhecimento do ethos da PICS que visa ajudar nossos parceiros a lidar com suas redes da forma mais sustentável e ecológica, mas também é uma prova do compromisso da Verizon em ser líder em práticas de sustentabilidade em escala global."

– Tim Williams, CEO/presidente da PICS Telecom

Sobre a PICS

A PICS Telecom é um dos principais revendedores globais de equipamentos de telecomunicações e de dados , usados e novos, com mais de 28 anos de experiência no setor da economia circular. Apoiamos operadoras de rede de todos os tamanhos em todo o mundo com soluções ecológicas para atualizar, manter e ampliar a vida útil de suas redes.

Para saber mais sobre nossas soluções de economia circular, clique aqui.

A PICS oferece um serviço de gestão de ativos totalmente transparente e abrangente que permite aos nossos parceiros comprar, reutilizar, reformar, revender e reciclar equipamentos de rede, sejam eles ópticos, sem fio, IP, CPE ou qualquer outro tipo.

Nossa equipe da PICS Telecom é formada por uma colaboração global de especialistas do setor que totalizam mais de 400 anos de experiência combinada para ajudar nossos parceiros a atingir seus objetivos ambientais, CAPEX e OPEX.

Para obter mais informações sobre as soluções premiadas da PICS, acesse www.picstelecom.com.

