PICVISA fortalece sua posição na Península Ibérica e expande seu alcance global na América Latina e Europa Oriental

PICVISA consolida sua presença na Península Ibérica e se expande na América Latina e Europa Oriental

Inovação no separador óptico ECOGLASS impulsiona a expansão da empresa

Novos centros de serviço técnico no Brasil e México garantem um eficiente suporte na América

A empresa comemora seu 20º aniversário em 2023 com recorde de vendas em 2022

BARCELONA, Espanha, 27 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A PICVISA, líder em soluções de separação de resíduos de vidro, fortaleceu sua posição na Península Ibérica com a venda de uma planta de tratamento de vidro para a REVIMON em Portugal e a expansão da planta da T.M. Reciclatges em Mallorca para separação de vidro transparente.

Além disso, expandiu sua presença na América Latina com contratos na Guatemala com a vidraçaria centro-americana Vical, estabelecendo a primeira planta de separação de vidro no país, e ganhando a engenharia no Brasil para uma planta de recuperação de vidro destinada ao maior produtor de cerveja do mundo. Ambos os projetos devem estar operacionais em 2023.

A PICVISA também entrou no mercado de recuperação de vidro na Europa Oriental com um contrato na Romênia com a Terra Blue.

Esses contratos estão relacionados ao lançamento do novo design do separador óptico ECOGLASS, que introduziu melhorias significativas na eficiência da separação de vidro e seus contaminantes. O inovador design do ECOGLASS permite uma separação mais eficiente, reduzindo o tempo e os custos associados à manutenção.

Essa inovação faz parte da estratégia da PICVISA para oferecer soluções de separação de resíduos mais avançadas aos seus clientes em todo o mundo, demonstrando seu compromisso com a inovação contínua e a satisfação do cliente.

Para garantir um serviço técnico de alta qualidade e rápida resposta na América, a PICVISA estabeleceu novos centros de serviço técnico no Brasil e no México.

Isso reflete o compromisso da empresa com um excelente serviço pós-venda e o sucesso das relações de longo prazo com seus clientes. Todos esses avanços demonstram a liderança da PICVISA no mercado global de separação de resíduos de vidro e sua capacidade de fornecer soluções eficientes e personalizadas a clientes em todo o mundo.

Isso é resultado de um recorde histórico de vendas em 2022, coincidindo com o ano do seu 20º aniversário.

