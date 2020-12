Pierre Fabre choisit AGC Biologics comme CDMO pour fabriquer le médicament orphelin ER-004

SEATTLE, 22 décembre 2020 /PRNewswire/ -- AGC Biologics, une importante organisation mondiale de développement et de fabrication de contrats biopharmaceutiques (CDMO), a annoncé son partenariat avec le Laboratoire Pierre Fabre pour fabriquer ER-004, un médicament intra-amniotique qui favorisera le traitement d'une maladie génétique rare et débilitante. AGC Biologics fabriquera des matériaux conformes aux BPF pour la prochaine étape de l'essai clinique.

« Nous sommes très heureux que Pierre Fabre nous ait confié la fabrication de ce produit », déclare Mark Womack, directeur commercial d'AGC Biologics. « Nous sommes vraiment impatients d'assister à la commercialisation de ce traitement. »

Pierre Fabre a conclu un accord de développement et de licence avec la fondation suisse EspeRare sur l'ER-004, une protéine de fusion impliquée dans la dysplasie ectodermique hypohidrotique liée à l'X (XLHED), une maladie génétique rare affectant les structures ectodermiques, notamment les glandes sudoripares, les glandes respiratoires, la peau, les cheveux et les dents. Les manifestations cliniques de XLHED sont graves et peuvent inclure des épisodes graves d'hyperthermie, d'intolérance à la chaleur et un risque accru d'infections respiratoires graves. Administrée par injections intra-amniotiques à la fin de la grossesse, l'ER-004 présente un potentiel significatif d'induction de la croissance des structures ectodermiques affectées, ce qui entraîne une fonction normalisée de la glande sudoripare.

Jean-Jacques VOISARD, directeur général de Pierre Fabre Dermatologie a déclaré : « Nous sommes ravis de confier la production de la substance médicamenteuse du produit ER-004 à AGC Biologics, une entreprise possédant une expérience particulièrement solide et robuste dans la fabrication de produits biologiques. Leur contribution sera essentielle au succès d'un projet thérapeutique visant à changer la vie des enfants touchés par cette maladie rare et débilitante. »

À propos de Pierre Fabre :

Pierre Fabre est le 2e groupe pharmaceutique privé français et le 2e laboratoire dermo-cosmétique au monde. Son portefeuille comprend plusieurs franchises médicales (oncologie, dermatologie, soins pharmaceutiques) et de grandes marques dermo-cosmétiques (Eau Thermale Avène, Ducray, A-Derma, Klorane, René Furterer, Pierre Fabre Oral Care…). En 2019, Pierre Fabre a réalisé un chiffre d'affaires de 2,4 milliards d'euros, dont les deux tiers proviennent du chiffre d'affaires international. Basé dans le Sud-Ouest de la France, le Groupe emploie quelque 10 400 personnes dans le monde, possède des filiales ou des bureaux dans 45 pays et distribue ses produits dans plus de 130 pays. Pierre Fabre est détenu à 86 % par la Fondation Pierre Fabre, fondation d'intérêt public reconnue par l'État, et, dans une moindre mesure, par ses propres salariés par l'intermédiaire d'un plan d'actionnariat salarié. En 2019, Ecocert Environnement a évalué la démarche de responsabilité sociale et environnementale d'entreprise du groupe selon la norme ISO 26000 sur le développement durable et lui a attribué le niveau « Excellence » d'ECOCERT 26000. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.pierre-fabre.com

À propos d'AGC Biologics :

AGC Biologics est un leader mondial dans le développement et la fabrication biopharmaceutiques en sous-traitance (CDMO), avec un engagement fort pour fournir le plus haut niveau de service, car nous travaillons côte à côte avec nos clients et partenaires, à chaque étape du processus. Nous assurons un développement et une fabrication de classe mondiale de protéines thérapeutiques à base de mammifères et de microbes, d'ADN plasmidique (ADNp), de vecteurs viraux et de cellules génétiquement modifiées. Notre réseau mondial s'étend aux États-Unis, en Europe et en Asie, avec des installations conformes aux BPF à Seattle (Washington), Boulder (Colorado), Copenhague (Danemark), Heidelberg (Allemagne), Milan (Italie) et Chiba (Japon), et nous employons actuellement plus de 1 600 personnes dans le monde entier. Notre engagement en faveur de l'innovation continue favorise la créativité technique pour résoudre les problèmes les plus complexes de nos clients, y compris la spécialisation dans les projets accélérés et les maladies rares. AGC Biologics est un partenaire de choix. Pour en savoir plus, visitez le site www.agcbio.com.

