-Pierre Fabre Laboratories anuncia una asociación global con Know Your Lemons Foundation para el mes de Concienciación sobre el Cáncer de Mama

La innovadora campaña se centra en la detección temprana y la educación empoderadora durante todo el mes de octubre

CASTRES, Francia, 30 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Pierre Fabre Laboratories se enorgullece de anunciar el lanzamiento de una iniciativa mundial en colaboración con la Know Your Lemons Foundation, que coincide con el Mes de Concienciación sobre el Cáncer de Mama, este mes de octubre. Esta alianza estratégica representa nuestro firme compromiso con la prevención del cáncer de mama y apoya la misión global de detección temprana mediante una educación accesible e innovadora.

Fundada en 2014 por Corrine Ellsworth Beaumont, la Know Your Lemons Foundation se centra en la educación sobre el cáncer de mama. Inspirada en su experiencia personal y profesional en comunicación sanitaria, Corrine desarrolló un enfoque creativo utilizando limones como metáfora visual. Los 12 limones, cada uno de los cuales representa un posible síntoma de cáncer de mama, se han convertido en la pieza central de las herramientas educativas de la fundación, que incluyen una aplicación móvil galardonada, reconocida en los Premios Webby 2025 por su excelencia en internet.

Hoy, Know Your Lemons se erige como la única organización internacional dedicada exclusivamente a la educación para la detección temprana. Sus herramientas han llegado a más de mil millones de personas en más de 100 países, con más de 800 educadores voluntarios apasionados, conocidos cariñosamente como "lemonistas", que ayudan a capacitar a más de 50.000 personas. Los recursos de la fundación están disponibles en más de 30 idiomas, lo que garantiza la inclusión y el impacto en diversas comunidades. Para más información, visite: https://www.knowyourlemons.org/impact .

Participación global de los empleados en la concienciación sobre el cáncer de mama con Know Your Lemons Foundation

Para difundir este importante mensaje, los equipos internacionales de Pierre Fabre Laboratories organizarán una serie de eventos educativos a lo largo de octubre. Entre los eventos destacados se incluyen seminarios web interactivos, folletos multilingües adaptados al público local y la distribución de camisetas exclusivas con las 12 señales de advertencia del cáncer de mama. Se animará a los empleados a compartir el mensaje de la campaña vistiendo las camisetas y promoviendo la concienciación sobre la salud mamaria en redes sociales.

"En Pierre Fabre Laboratories, creemos firmemente que la educación para la salud puede transformar vidas. Nuestra colaboración con la Know Your Lemons Foundation refleja nuestro compromiso de apoyar a todas las personas, en todas partes, para comprender mejor los signos del cáncer de mama y actuar a tiempo. Al unir fuerzas, impulsamos la prevención y empoderamos a todos para que tomen las riendas de su salud," dijo Nuria Perez-Cullell, directora médica y de pacientes.

