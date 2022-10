Pierre Fabre übernimmt über seine Tochtergesellschaft Pierre Fabre Invest eine Minderheitsbeteiligung an Gennisium Pharma, einem innovativen Unternehmen, das auf Arzneimittel für Frühgeborene und Nischenmärkte spezialisiert ist

Gennisium findet einen strategischen Partner mit globaler Erfahrung und Verbindungen in der pharmazeutischen Industrie, um seine Entwicklung in der Neonatologie zu beschleunigen.

Pierre Fabre verstärkt seine Aktivitäten auf dem Gebiet der seltenen Krankheiten, insbesondere pädiatrische Krankheiten.

Diese Partnerschaft ebnet den Weg für eine weitere Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen und markiert einen Meilenstein für ihre jeweilige Wachstumsstrategie in den Bereichen Neonatologie/Pädiatrie, seltene Krankheiten und Nischen-/Orphan-Medikamente.

CASTRES, Frankreich und VITROLLES, Frankreich, 10. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Die Pierre Fabre Gruppe und Gennisium Pharma haben eine Vereinbarung bekannt gegeben, nach der Pierre Fabre über seine spezielle Investmenttochter Pierre Fabre Invest eine Minderheitsbeteiligung an Gennisium übernimmt.

Gennisium hat es sich zur Aufgabe gemacht, neugeborenen Patienten geeignete Medikamente zu erschwinglichen Preisen und mit globaler Reichweite zur Verfügung zu stellen. Zu diesem Zweck versucht Gennisium, bekannte Moleküle für neonatale Indikationen neu zu positionieren und dem Gesundheitspersonal und den neonatalen Intensivstationen neuartige und geeignete Formulierungen zusammen mit den Medikamenten zur Verfügung zu stellen, die sie zur Vorbeugung oder Behandlung neonataler Krankheiten und Zustände benötigen.

Franck Pigache, CEO von Gennisium Pharma, kommentierte: „Wir freuen uns sehr über diese Investition und darüber, dass wir nun einen so starken Partner wie Pierre Fabre unter unseren Aktionären haben - einen großen Akteur und ein erfolgreiches Unternehmen mit solider Erfahrung in der pharmazeutischen Industrie und im spezifischen Bereich der Pädiatrie. Mit ihrer Unterstützung wird Gennisium über zusätzliche Mittel und Spielraum für sein Wachstum verfügen. Neue Medikamente sind in der Entwicklung, und die Investition von Pierre Fabre wird es uns ermöglichen, die Registrierung und Verfügbarkeit dieser Produkte zu beschleunigen."

Neben der Onkologie und der Dermatologie engagiert sich Pierre Fabre zunehmend auf dem Gebiet der seltenen Krankheiten, mit besonderem Augenmerk auf Krankheiten, die Neugeborene betreffen, und entwickelt spezifische und prophylaktische Therapien für diese Patientengruppe, die eine angepasste Behandlung benötigt. Dies ist der Ansatz, der seit 2014 für das infantile Hämangiom und seit kurzem auch für XLHED, eine seltene genetische Krankheit, die die Schweiß- und Atemwegsdrüsen, die Haut, die Haare und die Zähne von kleinen Jungen betrifft, verfolgt wird.

Eric Ducournau, CEO der Pierre Fabre Gruppe, sagte: „Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Gennisium Pharma, einem jungen, innovativen Pharmaunternehmen, das Formulierungen für Frühgeborene und Nischenmärkte entwickelt. Mit dieser Investition bekräftigen wir unsere Bereitschaft, neue Möglichkeiten auf dem Gebiet der seltenen pädiatrischen Krankheiten zu erkunden, wo die Bedürfnisse der Patienten und Familien nach wie vor immens sind."

Beide Unternehmen arbeiten bereits zusammen, um diese empfindliche Patientengruppe mit therapeutischen Fortschritten zu versorgen. Durch den Zusammenschluss mit Pierre Fabre findet Gennisium einen starken Partner mit globaler Erfahrung und Verbindungen in der pharmazeutischen Industrie, um seine Entwicklung in der Neonatologie zu beschleunigen. Pierre Fabre wird Gennisium beim Aufbau seines Produktportfolios, seiner Organisation und seines weltweiten Marktzugangs unterstützen, indem es in bestehende Aktivitäten, potenzielle Lizenzvereinbarungen und den Austausch von Know-how im Bereich der Neonatologie und Pädiatrie investiert.

Weitere Informationen über Pierre Fabre finden Sie unter: www.pierre-fabre.com .

Weitere Informationen über Gennisium finden Sie unter: https://gennisium.com

