PieSync classée parmi les 100 meilleures sociétés de logiciels par G2 Crowd

PieSync, la plateforme de synchronisation de données intelligente bidirectionnelle pour entreprises qui connaît la croissance la plus rapide, a été honorée d'une place sur la liste Best Software Companies 2018 de G2 Crowd, qui reconnait les 100 meilleures sociétés de logiciels d'entreprise en fonction du feedback des clients, sur la base des évaluations vérifiées des utilisateurs de G2 Crowd depuis 2017. PieSync s'est classée no. 39 sur la liste, qui est fournie intégralement ici.

Les utilisateurs de logiciels d'entreprise écrivent des évaluations détaillées de leurs expériences avec les outils logiciels qu'ils utilisent dans leur travail sur le site G2 Crowd. Pour se qualifier et être éligible pour figurer sur la liste Best Software Companies 2018 | G2 Crowd, chaque société devait recevoir au moins 100 évaluations pour l'ensemble de ses produits sur G2 Crowd entre le 7 janvier 2017 et le 7 janvier 2018. Les sociétés ont reçu un score basé sur un algorithme utilisant plusieurs des facteurs inclus dans Grid® de G2 Crowd, mais pondérés différemment pour refléter le succès des fournisseurs au cours de l'année passée.

« Nous sommes ravis de publier la liste Best Software Companies de cette année et de reconnaitre des marques qui fournissent de toute évidence un produit de haute qualité à leur clients », a déclaré Tim Handorf, co-fondateur et PDG de G2 Crowd. « Nous avons créé G2 Crowd pour fournir aux utilisateurs la capacité de s'entraider en toute transparence pour trouver les solutions logicielles répondant le mieux à leurs besoins. Cette liste reconnait la voix de ces utilisateurs et ils nous disent que ces entreprises ont conçu d'excellents produits répondant aux exigences de leurs clients. »

« Nous nous employons à être la meilleure solution pour connecter sans complexité les applications d'entreprise, et la voix de nos clients l'indique clairement », a ajouté Ewout Meyns, fondateur et PDG de PieSync. « PieSync permet aux entreprises de connecter leurs applications en quelques minutes à peu de frais ou sans aucun frais, ce qui permet à nos clients d'augmenter la valeur de leurs données en maintenant des bases de données épurées, synchronisées et à jour, en temps réel. Cette reconnaissance par G2Crowd démontre clairement que nous honorons notre mission. »

Best Software Companies 2018 | G2 Crowd a été également segmenté en trois listes pour les petites entreprises, le marché intermédiaire, et les sociétés de logiciels d'entreprise. PieSync a été classée no. 39 dans la liste des petites entreprises Best Small Business Software Companies 2018 | G2 Crowd. Pour être éligible pour le segment Petites entreprises, une société devait répondre aux spécifications précitées et employer 20 personnes.

À propos de PieSync

PieSync est la plateforme de synchronisation de données intelligente bidirectionnelle connaissant la croissance la plus rapide pour les entreprises qui souhaitent propulser leur entreprise en intégrant leurs applications cloud. PieSync améliore la performance des ventes, du marketing et des services en connectant en toute simplicité, à faible coût et sans complexité les coordonnées à travers les écosystèmes et les applications SaaS pour garantir à chaque fois leur pertinence et leur fiabilité. PieSync connecte plus de 100 applications en en ajoutant de nouvelles chaque semaine et soutient des clients employant plus de 20 personnes dans de nombreux secteurs. PieSync a son siège à Gand, en Belgique. Pour plus d'informations, consulter http://www.piesync.com.

À propos de G2 Crowd, Inc.

G2 Crowd, la plateforme mondiale numéro un d'évaluation des solutions d'entreprise, utilise plus de 325 000 évaluations d'utilisateurs pour améliorer les décisions d'achat. Les professionnels, acheteurs, investisseurs et analystes commerciaux utilisent le site pour comparer et sélectionner les meilleurs logiciels et services en fonction des évaluations par les pairs et de données sociales synthétisées. Chaque mois, plus d'un million de personnes visitent le site de G2 Crowd à la recherche d'informations uniques. Co-fondée par le fondateur et les anciens cadres de leaders SaaS tels que BigMachines (acquis par Oracle) et SteelBrick (acquis par Salesforce) et appuyée par plus de 45 millions USD de capital, la société G2 Crowd a pour mission d'apporter l'authenticité et la transparence au marché des entreprises. Pour plus d'informations, consulter G2Crowd.com.

Coordonnées médias : media@piesync.com , +1-516-441-0212 (États-Unis), +32-479-95-41-90 (Europe)

SOURCE PieSync