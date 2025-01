PieX - Le premier pendentif au monde de suivi émotionnel par l'IA est lancé au CES 2025

« PieX AI est un pionnier de l'application du radar à ondes millimétriques et de l'IA embarquée dans le domaine des produits portables grand public ». - Ernest Xie, Ph.D., CTO

LAS VEGAS, 8 janvier 2025 /PRNewswire/ -- PieX est fier de dévoiler aujourd'hui son innovation révolutionnaire, le premier pendentif au monde de suivi émotionnel par l'IA, au CES 2025. La présentation a suscité un vif intérêt tout au long de la journée, les visiteurs étant impatients d'assister à des démonstrations en direct et de poser des questions sur les caractéristiques de pointe du pendentif.

image

Les participants ont été particulièrement impressionnés par les capacités uniques de PieX, notamment le suivi des émotions, les conseils en matière de méditation, la rédaction automatique d'un journal et le coaching piloté par l'IA.

« Nous sommes ravis de présenter PieX au CES », déclare Ernest Xie, CTO, PieX. « Il ne s'agit pas seulement d'un pendentif, mais d'un outil révolutionnaire de bien-être émotionnel conçu pour aider les gens à mieux comprendre et gérer leurs émotions. »

L'une des caractéristiques qui a le plus attiré l'attention est la capacité de coaching par l'IA, qui fournit des conseils personnalisés en fonction de l'état émotionnel de l'utilisateur. Sous un design élégant, PieX intègre plusieurs innovations technologiques, notamment l'utilisation d'un radar à ondes millimétriques, de capteurs pour surveiller le niveau de stress de l'utilisateur et de grands modèles de langage (LLM) pour fournir des informations et des interactions émotionnelles en temps réel.

Les démonstrations en direct ont suscité des conversations intéressantes sur l'avenir de l'IA dans l'amélioration du bien-être émotionnel. Les participants ont échangé des idées et partagé leurs expériences, offrant des avis précieux à l'équipe PieX.

Rejoignez-nous au CES

Nous invitons tous les participants du CES à nous rendre visite au stand 63001-02, Hall G, niveau 1, Venetian Expo, pour découvrir PieX. Découvrez comment PieX façonne l'avenir du bien-être émotionnel et du développement personnel. Ensemble, lançons-nous dans un voyage passionnant vers une plus grande intelligence émotionnelle et une meilleure connaissance de soi !

À propos de PieX

PieX s'engage à transformer le bien-être émotionnel grâce à une technologie de pointe. En intégrant des innovations dans les produits de consommation, PieX permet aux individus d'atteindre la liberté émotionnelle et le développement personnel. Le lancement du pendentif de suivi des émotions PieX est prévu en Amérique du Nord au deuxième trimestre 2025.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2594090/image.jpg