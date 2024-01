Pimax dévoile des innovations révolutionnaires en matière de RV au CES 2024

LAS VEGAS, 15 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Pimax , un innovateur de premier plan dans le secteur de la réalité virtuelle (RV), est ravi de dévoiler ses dernières avancées technologiques lors du CES 2024, qui a lieu du 9 au 12 janvier.

Pimax 60G AirLink Demo at CES 2024 Pimax On-site Demo with Flight and Racing Sim Rigs at CES 2024

Lors d'un événement exclusif pour des invités prestigieux, les participants ont eu le privilège de découvrir le module sans fil révolutionnaire 60G AirLink, associé au produit phare actuel de Pimax, le Pimax Crystal. L'intégration du 60G AirLink à la fonction standard de suivi oculaire du Crystal en fait le premier casque de RV ultra-haute définition au monde doté d'une connectivité sans fil.

Le 60G AirLink, qui utilise la technologie de pointe des ondes millimétriques (mmWave), très attendue dans le domaine de la RV, assure une transmission de données à grande vitesse et une faible latence, essentielles pour le streaming vidéo et les expériences de RV immersives. Ce produit offre une largeur de bande impressionnante et de grandes capacités anti-interférences, ce qui permet aux utilisateurs de profiter d'une expérience audiovisuelle sans précédent et d'une expérience de RV ultra-réaliste, le tout sans les contraintes des câbles. Selon les représentants de Pimax, ces produits révolutionnaires devraient être officiellement mis à la disposition des consommateurs dans un avenir proche.

Non seulement le CES 2024 a servi de scène pivot pour Pimax afin de présenter ses produits actuels et à venir, mais il a également offert un aperçu de l'avenir de la RV. Pimax a organisé une démo exclusive sur invitation afin de présenter son fleuron de la prochaine génération ; le prototype révolutionnaire 12K-EVTθ (Engineering Verification Test Zero). Ce prototype établit une nouvelle référence dans l'industrie de la RV avec des spécifications supérieures telles qu'une résolution inégalée, un champ de vision (FOV) étendu et un système optique interchangeable révolutionnaire.

Outre les nouvelles révélations, les visiteurs du stand Pimax (no 15454, le plus grand stand de tous les exposants du secteur de la réalité étendue) ont également eu de nombreuses occasions d'expérimenter le Pimax Crystal dans divers contextes très divertissants, notamment des simulateurs de vol, des simulateurs de course et des gants de capture de mouvements RV. Doté de la plus haute résolution dans le domaine de la RV grand public, le Crystal intègre des fonctions innovantes telles que le suivi intérieur et extérieur, le suivi oculaire, le module sans fil 60G AirLink et des lentilles en verre pour une clarté visuelle optimale. Le Crystal a notamment été le seul casque de RV récompensé lors de la remise des prix de l'innovation du CES 2024 .

Le stand de Pimax a attiré l'attention de médias renommés tels que Forbes, PC Gamer, IGN, ZDNET, The Daily Beast, CHIP et de nombreux poids lourds et influenceurs du secteur.

