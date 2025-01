Pimax lance le plus petit casque de résolution 8K complet au monde : le Pimax Dream Air

WILMINGTON, Delaware, 2 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Pimax, un fabricant de matériel de VR de premier plan, a présenté en ligne le design et les spécifications de son prochain casque, le Pimax Dream Air. Ce casque léger et compact offre 27 millions de pixels, une fonction de suivi des mouvements de la tête, des mains et des yeux, un audio spatial intégré, une connexion DisplayPort et une sangle arrière auto-réglable.

Pimax Dream Air & Specs

Le Dream Air est un casque PCVR, qui reprend de nombreux composants du modèle précédemment annoncé, le Crystal Super , notamment les panneaux micro-OLED et les lentilles en forme de « pancake ». Cependant, il les intègre dans un casque de taille réduite, répondant ainsi à des usages variés. Ce nouveau modèle se démarque des anciens casques Pimax, avec son nouveau langage de conception, ouvrant ainsi pour Pimax une nouvelle ère, axée sur le faible encombrement.

Caractéristiques principales :

Suivi des yeux intégré et auto-IPD : assure une clarté et une interaction optimales.

Suivi Inside-Out : alimenté par l'algorithme SLAM exclusif de Pimax pour une configuration transparente sans stations de base.

Manettes sans anneau et suivi des mains : améliore l'ergonomie pour les jeux et d'autres applications en VR.

Audio spatial et conception légère : offre un son haut de gamme et un facteur de forme d'un poids inférieur à celui de la moitié d'une bouteille Coca-Cola.

Câble DisplayPort de type C : assure des images sans compression avec un câblage ultraléger.

Prêts pour l'avenir : compatible avec des accessoires modulaires tels que des lentilles de prescription et une plaque frontale Lighthouse planifiée pour les utilisateurs préférant des systèmes de suivi externes.

Innover pour divers usages

Pimax prend en compte les divers besoins des utilisateurs de la VR. Alors que le Crystal Super est considéré comme le casque PCVR par excellence pour les expériences de simulation en position assise, comme les simulations de vol et de course, le Dream Air est conçu pour les utilisateurs de VR actifs. Sa portabilité et sa légèreté en font le partenaire idéal pour des applications telles que VRChat, la VR à l'échelle de la pièce et le divertissement en déplacement.

Étendre la VR au-delà du PC

Pimax développe également Cobb, un appareil autonome alimenté par une puce et une batterie Snapdragon XR2. Cobb permet au Dream Air de fonctionner de manière indépendante pour les films en streaming, l'exécution d'applications légères ou les jeux, offrant ainsi une plus grande polyvalence.

Prix et disponibilité

En premier prix, le Pimax Dream Air est disponible à 1 895 $. Il inclut une paire de manettes sans anneau. Un tarif spécial de précommande de 1 199 $ est proposé, avec deux options de paiement pour le solde :

Paiement unique de 696 $ US (réduction de 12 %).

Ou 24 paiements mensuels de 32,99 $ US avec un abonnement Prime.

Les expéditions devraient commencer en mai 2025.

Images et séquences

Haute résolution :

https://drive.google.com/drive/folders/1laQ4gftTmU_jkRvyazb-5UlpQumtC63X?usp=sharing