Pinecone s'étend en Europe avec une nouvelle région d'infonuagique à Francfort, qui fournit l'infrastructure de connaissances pour l'IA aux entreprises d'Europe centrale

En plus de sa nouvelle disponibilité dans la région AWS eu-central-1, Pinecone annonce le moteur de connaissances Nexus, le langage de requête KnowQL, une place de marché, un niveau développeur et la recherche en plein texte native

FRANCFORT, Allemagne, 5 mai 2026 /PRNewswire/ -- Pinecone, l'infrastructure de connaissances pour l'IA à grande échelle, a annoncé aujourd'hui son expansion dans la région AWS Europe (Francfort) (eu-central-1), qui apporte pour la première fois à l'Europe centrale l'ensemble de sa base de données vectorielle sans serveur et de son infrastructure de connaissances. Sa présence dans cette nouvelle région permet aux entreprises actives en Allemagne, en Autriche, en Suisse et sur le marché européen au sens large d'exécuter des charges de travail d'IA en bénéficiant de performances à faible latence et d'une résidence locale des données.

Ce lancement dans la région de Francfort coïncide avec une série d'annonces de produits majeurs de Pinecone : Pinecone Nexus, un moteur de connaissances pour agents d'IA ; KnowQL, un langage de requête déclaratif pour la recherche d'agents ; la place de marché Pinecone, qui comprend plus de 90 applications de connaissances prêtes à l'emploi en production ; un nouveau niveau développeur à 20 dollars par mois ; la recherche en plein texte native dans la base de données principale de Pinecone ; et des nœuds de lecture spécifiques pour les charges de travail de production à haut débit et à faible latence, qui promettent jusqu'à 97 % de réduction des coûts à grande échelle.

« La meilleure infrastructure de connaissances devrait être accessible à tous les développeurs, dans toutes les régions », a déclaré Ash Ashutosh, directeur général de Pinecone. « En s'implantant à Francfort, Pinecone donne aux entreprises européennes la possibilité de s'appuyer sur la même infrastructure que celle utilisée par plus de 9 000 clients dans le monde entier en matière de résidence des données, de faible latence et d'alignement réglementaire, conformément à leurs besoins dans la région. En annonçant aujourd'hui le lancement de Nexus, de KnowQL, de la place de marché et de notre nouveau niveau développeur, nous fournissons l'infrastructure de connaissances la plus complète pour l'IA, à une échelle et à un prix qui éliminent toutes les barrières au développement. »

Pinecone Nexus : le moteur de connaissances pour les agents

À mesure de l'évolution de l'IA, des applications d'assistance aux agents autonomes, les exigences en matière d'infrastructure de connaissances changent radicalement. Aujourd'hui, environ 85 % des efforts d'un agent sont consacrés à la recherche de contexte, ce qui se traduit par des taux d'exécution des tâches de 50 à 60 % seulement, assortis de délais d'exécution imprévisibles et d'une envolée des coûts des jetons. Pinecone Nexus s'attaque à ce problème en déplaçant le raisonnement en amont, de la recherche à la compilation des connaissances. Son compilateur de contexte transforme les données brutes en artéfacts optimisés pour les tâches que les agents consomment directement, tandis que son outil de recherche composable assure à ces artéfacts une faible latence et une résolution déterministe des conflits, tout en leur fournissant des références par champ. Les premiers résultats font état d'une réduction maximale de 90 % de l'utilisation des jetons, de taux d'exécution des tâches supérieurs à 90 % et d'une exécution 30 fois plus rapide.

Au cœur de Nexus se trouve KnowQL, un langage de requête déclaratif qui propose aux agents une interface universelle d'accès aux connaissances, en remplaçant les définitions d'outils personnalisés et le code de liaison sur mesure par un appel unique qui spécifie le format de sortie, les exigences en matière de référence et les budgets de latence, et qui renvoie des connaissances fiables, structurées et fondées.

Place de marché Pinecone

La place de marché Pinecone est un catalogue d'applications de connaissances entièrement opérationnelles pour la production, que les utilisateurs peuvent déployer, personnaliser et exécuter immédiatement. Elle est lancée avec plus de 90 solutions prêtes à l'emploi en production dans les domaines de la vente et du chiffre d'affaires, de l'assurance, de l'immobilier, du droit et de la conformité, des ressources humaines, de l'assistance à la clientèle, ainsi que dans d'autres catégories. Mises au point par Pinecone et ses partenaires, ces applications ne nécessitent aucun assemblage d'infrastructure. Gratuite au lancement, la place de marché intègrera bientôt des solutions commerciales élaborées par les partenaires.

Nouvelle tarification et mise à jour de l'infrastructure

Le nouveau niveau développeur de Pinecone offre un accès complet à son infrastructure de production et une assistance gratuite pour 20 dollars par mois. Les nœuds de lecture spécifiques fournissent une capacité de lecture provisionnée avec des chemins de données chauds et une tarification horaire fixe, ce qui entraîne une réduction des coûts de 77 à 97 % à grande échelle pour les charges de travail prolongées à haut débit. Bring Your Own Cloud (BYOC) propose aux entreprises clientes soumises à des exigences réglementaires particulières ou à des contraintes relatives à la résidence des données un déploiement entièrement géré de Pinecone dans leur propre environnement en nuage. En outre, Pinecone a intégré la recherche en plein texte native dans sa base de données principale, maintenant accessible en aperçu public, qui permet une recherche hybride combinant étendue sémantique et précision de la correspondance exacte pour un volume de requêtes à l'échelle de l'agent.

La région de Francfort est disponible dès maintenant dans l'offre de Pinecone. Elle s'ajoute aux régions AWS sans serveur existantes de Pinecone aux États-Unis, en Irlande et en Asie. L'extension à d'autres régions est prévue.

Cliquez ici pour démarrer. Pour obtenir des informations plus détaillées sur les annonces d'aujourd'hui, plongez-vous dans le blog.

À propos de Pinecone

Pinecone est l'infrastructure de connaissances pour l'IA à grande échelle. Sa base de données vectorielle de premier plan et son moteur de connaissances, Pinecone Nexus, alimentent des applications d'IA précises et performantes pour plus de 9 000 clients et 800 000 développeurs dans le monde. Pinecone s'est donné pour mission d'apporter à l'IA toutes les connaissances. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site pinecone.io.

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