PingPong Payments lança novos serviços de câmbio nas moedas polonesa e sueca

NOVA YORK, 8 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A provedora global de pagamentos e serviços de comércio eletrônico PingPong Payments anunciou hoje a expansão dos serviços de processamento de pagamentos e de câmbio para as moedas polonesa (PLN) e sueca (SEK), permitindo o acesso a esses mercados em crescimento para vendedores de produtos e serviços dos EUA e internacionais.

PLN e SEK foram as moedas adicionadas mais recentemente às soluções de pagamentos globais da PingPong Payments, que agora oferece a comerciantes e vendedores on-line, que vendem por meio da Amazon e outras plataformas, o maior número de opções de serviços de conversão de moeda e o maior acesso ao mercado internacional para transações de pagamentos. A PingPong Payments é atualmente o único provedor de serviços de pagamento da Amazon que oferece a moeda polonesa.

A Suécia e a Polônia são dois dos mercados de comércio eletrônico de crescimento mais rápido da Europa. A Polônia teve um crescimento sem precedentes nas vendas on-line devido à Covid-19, com quase 80% dos usuários de Internet na Polônia fazendo compras on-line. A plataforma líder polonesa de comércio eletrônico Allegro informou que 20 milhões de clientes visitam seu site todos os meses. Da mesma forma, na Suécia, o faturamento no mercado de comércio eletrônico chegou a US$ 11.211 milhões em 2020 e deve crescer 5,2% ao ano, resultando em um volume de mercado de US$ 13.729 milhões até 2024.

Kenny Tsang, diretor geral da PingPong Payments, comentou: "Durante um ano em que muitos negócios tradicionais foram interrompidos pela Covid-19, a PingPong tem conseguido apoiar com sucesso um mercado de comércio eletrônico em ascensão e alcançar o crescimento global. Nossa capacidade de agora oferecer serviços de câmbio nas moedas polonesa e sueca oferecerá a comerciantes dos EUA e internacionais acesso a dois dos mercados de comércio eletrônico mais ricos e de crescimento mais rápido da Europa."

Com a adição dos serviços de câmbio nas moedas PLN e SEK, a PingPong Payments agora oferece suporte aos vendedores de marketplaces nos EUA e outras localidades com: dólar dos EUA (USD), dólar canadense (CAD), dólar australiano (AUD), iene japonês (JPY), dólar dos Emirados Árabes (AED), euro (EUR), libra britânica (GBP), yuan chinês (CNH), dólar de Hong Kong (HKD) e dólar de Singapura (SGD).

Além dos serviços de processamento e câmbio de pagamentos transfronteiriços, a PingPong Payments apoia o crescimento de vendedores dos EUA e internacionais nos mercados estrangeiros por meio de serviços adicionais como empréstimo, folha de pagamento e soluções de contas virtuais. Isso inclui registro de impostos e taxas alfandegárias, validação e pagamento de fornecedores, inteligência de mercado e serviços de marketing e suporte às vendas.

Kenny continua: Nossos serviços de pagamento inovadores permitiram que nos tornássemos o parceiro de crescimento multidimensional preferido de centenas de milhares de vendedores profissionais, que desejam expandir as vendas internacionalmente. Apoiamos nossos comerciantes de uma forma que o sistema bancário não consegue apoiar, superando as taxas tradicionais e reduzindo o atrito nos pagamentos transfronteiriços, por meio de nossas contas virtuais únicas, que atenuam os desafios de combate à lavagem de dinheiro."

Kenny conclui: "Os comerciantes devem estar fortalecendo suas cadeias de suprimentos para vendas internacionais durante todo o ano em vez de esperar por épocas de pico. Ao fazer parceria com a rede certa de serviços de pagamentos transfronteiriços, os comerciantes de comércio eletrônico podem receber, converter e transferir dinheiro de todas as partes do mundo e se concentrar no domínio global pós-pandemia. Economizamos tempo e dinheiro para comerciantes transfronteiriços por meio de serviços inovadores como processamento de IVA e abertura de contas bancárias locais, permitindo que eles mantenham uma fatia maior de seus lucros ganhos arduamente."

Sobre a PingPong Payments

A PingPong Payments foi fundada em 2015 com a missão de ajudar vendedores globais de comércio eletrônico a manter uma fatia maior de seus lucros, superando as taxas oferecidas pelos bancos tradicionais. Atualmente, a empresa atua como parceira de crescimento multidimensional de mais de 750 mil vendedores on-line em todo o mundo, já processou mais de 90 bilhões em pagamentos transfronteiriços para comerciantes de comércio eletrônico até o momento e transfere mais de 150 milhões por dia para vendedores de comércio eletrônico internacionais. Comerciantes globais do mundo todo confiam na PingPong Payments para ajudá-los a economizar em pagamentos transfronteiriços, pagamentos de IVA e de fornecedores e muito mais. A PingPong trabalha com marcas de renome como Citibank, J.P. Morgan e Wells Fargo, que obtiveram licenças para operar de forma eficiente e estão submetidas a sólidas estruturas regulatórias e fiscalizadoras nos EUA, Europa e Ásia.

FONTE PingPong Payments

SOURCE PingPong Payments