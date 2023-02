Entretenimiento de primera clase para niños en edad preescolar.

El servicio de entretenimiento infantil de SOMOS Next está disponible mediante suscripción en Prime Video Channels.

MIAMI, 9 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- SOMOS Next (empresa de entretenimiento digital localizada en Miami que distribuye contenido en Estados Unidos, el Caribe y Centroamérica) y Prime Video lanzaron en México el servicio de entretenimiento infantil "Pingüinitos", como parte de Prime Video Channels. Pingüinitos es una plataforma SVOD dirigida a niños, con animación de alta calidad en un entorno seguro, protegido y culturalmente relevante. Se espera que esta entrada en uno de los mercados más importantes de habla hispana facilite la expansión de Pingüinitos en la región, a medida que los servicios SVOD crecen en popularidad.

PINGÜINITOS DISPONIBLE EN PRIME VIDEO EN MÉXICO

SOMOS Next forma parte de SOMOS Group, grupo de empresas liderado por Luis Villanueva, dedicadas al negocio del entretenimiento en todas sus áreas (producción, distribución y marketing), en diferentes territorios y especializadas en contenidos en español. La empresa es dueña (entre otras propiedades) de Pingüinitos, servicio SVOD que ofrece animación de marca, apoyando a los padres con contenido selecto para entretener de manera segura y reforzar la educación en el segmento de audiencia más vulnerable. El papel del entretenimiento audiovisual en los hogares modernos y el peligro de exponer a los niños a contenido inapropiado, hace de Pingüinitos una propuesta atractiva para los padres en este momento de explosión de contenido. La disponibilidad de servicios de este tipo es especialmente importante en territorios donde la demografía muestra un segmento infantil considerable y en crecimiento (frente a algunos países que envejecen).

Pingüinitos ofrece series prestigiosas como Angelina Ballerina, Pocoyo, Little People, Doozers, Fireman Sam y otras, producidas para niños en edad preescolar. Las series son libres de violencia y sin comerciales, de acuerdo con recomendaciones de los expertos para el entretenimiento dirigido a este grupo demográfico en una edad en la que la diferenciación entre fantasía y realidad no está desarrollada. Apoyar la educación formal y las habilidades sociales también son parte de los objetivos del servicio, así como la preservación de valores familiares culturales latinos. El equipo tecnológico de SOMOS Next se asegura de que el servicio sea competitivo con las características que facilitan el consumo y descubrimiento de contenido.

Luis Guillermo Villanueva, COO de SOMOS Next, declaró: "estamos muy contentos con este lanzamiento con Prime Video. No hay mejor socio en estos tiempos de crecimiento del contenido en streaming y compartimos el objetivo de brindar entretenimiento de primer nivel a la familia latinoamericana. Nos aseguramos de trabajar con los padres para brindar un espacio seguro para los más pequeños, con el mejor contenido seleccionado por nuestro personal de adquisición internacional. Este lanzamiento llevará a Pingüinitos al siguiente nivel en un territorio clave y esperamos seguir fortaleciendo nuestra relación con Prime Video".

Con una suscripción mensual de 58 pesos mexicanos, los espectadores podrán usar la aplicación Prime Video para ver el contenido de Pingüinitos en televisores y dispositivos conectados, incluidos Fire TV, dispositivos móviles y en línea.

Acerca de Pingüinitos: Pingüinitos es un servicio de entretenimiento por Internet (OTT) que ofrece animación segura y educativa de marca e internacional en español, dirigida a niños latinos de 0 a 5 años. Pingüinitos pertenece a SOMOS Next, LLC, una empresa enfocada en la comercialización y distribución de contenidos audiovisuales de pago fundamentalmente en español en el entorno online, ya sea de forma lineal, bajo demanda o de cualquier otra forma actual o futura. SOMOS Next ofrece audiencia de contenido en línea bajo sus marcas Pingüinitos y FlixLatino (películas, series y otros formatos de ficción).

Contacto: 305-984-3732

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1999726/PINGUINITOS.jpg

FUENTE SOMOS Next

SOURCE SOMOS Next