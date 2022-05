Pininfarina lance sa toute première collection NFT dédiée au Modulo

Les NFT Modulo de Pininfarina, en collaboration avec 1of1, les spécialistes des NFTs de luxe, lancés par ARTM Technologies, dans le développement de solutions pour le métaverse, et avec le musicien emblématique, Sasha Sirota, seront proposés comme une série de cinq pièces d'art , qui seront ensuite vendues aux enchères par RM Sotheby's dans le cadre d'une vente en ligne dédiée, du 24 au 26 mai 2022. Veuillez cliquer ICI .

La collection NFT s'inspire des croquis originaux « uniques » du Modulo, conservés jusqu'à présent dans les archives privées de Pininfarina, et développés avec la collaboration active de l'équipe de conception de Pininfarina.

Chaque NFT unique comprend un ensemble de composants artistiques et expérientiels qui permettent aux propriétaires de NFT de faire partie de l'héritage iconique de Pininfarina en ayant accès à une gamme d'avantages et de contenus extraordinaires.

Chaque NFT se caractérisera par une vidéo-animation artistique avec des bandes sonores originales et un cadre d'époque unique, chaque NFT présentant Modulo dans un contexte différent, respectivement dans cinq décennies distinctes allant des années 1970 à 2020.

Chaque NFT présentera en outre un contenu original tel que les croquis de l'original et des dessins rares, ainsi que des expériences exclusives dans le monde réel (notamment une visite réservée du musée de l'entreprise accompagnée par le président de Pininfarina, Paolo Pininfarina) et des séances privées avec l'équipe de conception. De plus, les propriétaires de NFT posséderont une réplique numérique unique de la Pininfarina Modulo ; la toute première voiture Pininfarina prête à être utilisée dans le métaverse. Les propriétaires se verront également remettre des œuvres d'art physiques encadrées du Modulo correspondant à chacun des packs NFT.

« Nous sommes fiers que notre première collection NFT soit consacrée à donner une nouvelle vie au Modulo. Le concept-car conçu en 1970 est un manifeste de la vision Pininfarina : beauté et innovation pour concevoir le futur », a déclaré le président, Paolo Pininfarina.

« Nous entrons dans le monde des NFT avec l'intention d'en explorer les frontières et les opportunités. Le métaverse est un domaine auquel nous pouvons apporter une contribution significative car nous sommes producteurs de créativité de pointe depuis 90 ans. Nos immenses archives, notre capacité à imaginer l'avenir du design en utilisant les technologies les plus avancées ouvrent de nouvelles voies pour la valorisation économique de notre marque », a déclaré Silvio Angori, PDG de Pininfarina.

Pour en savoir plus : https://youtu.be/7eVnfIDKtVs

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1817241/Modulo_NFT_00s.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1817242/Modulo_NFT_70s.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/834384/Pininfarina_SPA_Logo.jpg

SOURCE Pininfarina