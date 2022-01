Pipefy abre inscrições para o programa de porta de entrada Young Guns Business e Tech

SÃO FRANCISCO, 13 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- Pipefy, o software de gestão de processos que transforma o trabalho em equipe, lança mais uma edição do Young Guns, o programa de porta de entrada para trabalhar na startup. Já em seu quinto ano, a edição de 2022 terá a novidade de contemplar duas áreas simultaneamente: Business, voltada para vendas, e Tech, direcionada para desenvolvimento de software.

Durante um ano inteiro, os profissionais selecionados participarão ativamente dos projetos da empresa, numa rotina intensa e dinâmica, ao mesmo tempo em que poderão desenvolver habilidades para impulsionar suas carreiras e terão a oportunidade de caminhar em direção à liderança. Para a Pipefy, o Young Guns é uma das principais formas de recrutar talentos, uma vez que parte significativa do time é composta por participantes que foram efetivados.

As inscrições estão abertas no período entre 17 de dezembro de 2021 e 31 de janeiro de 2022, e a data prevista para o início do trabalho das pessoas selecionadas é dia 07 de março de 2022.

Para participar do programa em ambas as áreas, é necessário que as pessoas candidatas tenham cursado o ensino médio completo, estejam disponíveis para trabalhar no regime CLT, podendo escolher entre o trabalho híbrido ou remoto, além de terem atitudes positivas e senso de propósito para construir algo maior.

Em Business, é preciso paixão por vendas, prospecção e negócios, além de interesse por atendimento e experiência do cliente. Em Tech, um requisito importante é ter conhecimento básico sobre lógica de programação.

O Young Guns é uma oportunidade de iniciar a carreira em uma empresa remota, global e diversa, que está situada hoje entre as que mais crescem no Brasil. Entre os valores mais importantes para a Pipefy estão a diversidade, inclusão e pertencimento, pilares de uma cultura de trabalho centrada na igualdade e no respeito. Além disso, a empresa oferece uma série de benefícios para promover o bem-estar das pessoas colaboradoras em todos os formatos de trabalho, como ginástica laboral, terapia gratuita, yoga e acesso facilitado ao aplicativo Gympass.

Sobre a Pipefy

Pipefy é o software de gerenciamento de workflows que aumenta a produtividade de equipes, centralizando dados e padronizando processos para equipes como Financeiro, RH, Atendimento ao Cliente, e também para tornar mais eficiente o trabalho de quem solicita serviços, processa solicitações e gerencia operações. Por meio de fluxos de trabalho automatizados e uma plataforma no-code/low-code, a Pipefy aumenta a velocidade e a visibilidade, oferecendo resultados de maior qualidade com fluxos de trabalho personalizáveis e prontos para uso. Transforme digitalmente sua equipe em questão de horas, não semanas ou meses. A empresa está sediada em San Francisco, CA. Experimente Pipefy hoje mesmo!

Serviço

Programa Young Guns 2022 - Business e Tech

Inscrições: de 17 de dezembro de 2021 a 31 de janeiro de 2022

Data de início das pessoas selecionadas : 07 de março de 2022

Inscrições: https://www.pipefy.com/pt-br/young-guns/

https://exame.com/carreira/pipefy-abre-inscricoes-para-programa-de-trainee-totalmente-remoto/

https://inforchannel.com.br/2020/11/26/pipefy-abre-inscricoes-para-edicao-inedita-de-programa-de-trainees-em-tecnologia/

Contato: Rochelle Clark, Diretora de Marketing Corporativo, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1669800/Pipefy_Logo.jpg

FONTE Pipefy

SOURCE Pipefy