Pipefy anuncia Daniele Gemignani como CTO

SÃO FRANCISCO, 29 de março de 2022 /PRNewswire/ -- Pipefy , a plataforma low-code para automação de processos de negócio que empodera profissionais que fazem acontecer a transformar suas rotinas de trabalho, criando e automatizando seus próprios workflows, anunciou hoje que Daniele Gemignani (ela/dela) foi promovida ao cargo de Chief Technology Officer (CTO) na Pipefy. Geminiani, que passou por cargos de liderança no C6 Bank, UOL e 99, entrou na Pipefy em 2020 como Head de Desenvolvimento de Software. Nesse novo cargo, ela vai liderar o time de Produto da empresa. Como executiva da equipe, Geminiani vai se reportar ao fundador e CEO da Pipefy, Alessio Alionço.

Geminiani acumula mais de 20 anos de experiência na área de tecnologia, e pelo menos 15 em gerenciamento de equipes. Sua abordagem sempre foi focada em altas performances, no trabalho em equipe e na inclusão. Sob sua liderança, times alcançaram crescimentos exponenciais, entregando valor mais rapidamente aos consumidores finais.

"Além das suas habilidades técnicas, Daniele tem um jeito de liderar que se alinha perfeitamente com a cultura da Pipefy", afirmou Alessio Alionço, CEO da Pipefy. "Seu foco é se aproximar da equipe, eliminando falhas de comunicação e criando um ambiente seguro. Isso gera um time mais feliz, maior crescimento, e uma execução mais ágil".

"Eu acredito que, quebrando barreiras hierárquicas, estimulando uma cultura de melhorias contínuas e desenvolvendo uma relação saudável com meu time, vamos ser capazes de atingir grandes resultados juntos", disse Geminiani. "Essa abordagem people-first em relação à liderança é algo que a indústria de tecnologia está abraçando aos poucos, e fazer parte dessa mudança é uma das minhas prioridades como CTO. Na Pipefy, consegui integrar times que não se conectavam para entregar valor através de processos de desenvolvimento ágeis — e isso é só o começo".

Daniele está assumindo este novo cargo em um momento em que a Pipefy vive um crescimento exponencial. A empresa acabou de anunciar sua nomeação para o prêmio da G2 de Melhor Software de 2022 para Produtos de Gerenciamento de TI e de Produtos de Gerenciamento de Projetos. Em dezembro, foi nomeada a número #1 em gerenciamento de processos de negócios pela terceira vez. Em outubro, a empresa anunciou sua Série C de US$ 75 milhões liderada por US$ 50 milhões do Fundo Latioamericano do SoftBank, com participação adicional da STEADFAST Capital Ventures, Insight Partners, Redpoint Ventures, entre outros. Ao longo do ano, a Pipefy foi reconhecida várias vezes com prêmios como o Fast 500 da Deloitte, Melhor Cultura Empresarial, Melhor Empresa para Mulheres e Diversidade e Melhor CEO pela Comparably , e a Solução do Ano para Onboarding de Colaboradores pela RemoteTech Breakthrough.

Sobre a Pipefy

Pipefy é o software de gerenciamento de workflows que aumenta a produtividade de equipes, centralizando dados e padronizando processos para equipes como Financeiro, RH, Atendimento ao Cliente, e também para que aqueles que solicitam serviços, processam solicitações e gerenciam operações sejam mais eficientes. Por meio de fluxos de trabalho automatizados e uma plataforma no-code/low-code, a Pipefy aumenta a velocidade e a visibilidade, oferecendo resultados de maior qualidade com fluxos de trabalho personalizáveis e prontos para uso. A empresa está sediada em São Francisco, Califórnia. Transforme digitalmente sua equipe em questão de horas, não semanas ou meses. Experimente Pipefy hoje mesmo !

