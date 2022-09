Pipefy anuncia novos VPs de Vendas e People

Salvatore Tocco se junta à empresa como Vice-presidente de Vendas, e Monique Menezes, como VP de People

SÃO FRANCISCO, 27 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A plataforma de automação low-code Pipefy anuncia a chegada de dois novos vice-presidentes em seus quadros. A equipe está feliz em dar as boas-vindas a Monique Menezes, nova VP de People, e a Salvatore Tocco, novo VP de Vendas.

Monique Menezes nasceu e ainda vive no Rio de Janeiro. Define-se como "apaixonada pela área de People". Alguns dos motivos pelos quais decidiu trabalhar na Pipefy são a "proposta de valor da empresa" e "o legado global que a Pipefy vêm construindo".

Ela começou sua carreira atuando como Business Partner em grandes empresas de tecnologia, como TIM e Vale, nas quais ela teve a oportunidade de conhecer modelos tradicionais de gerenciamento em escala global. Ela também trabalhou na Descomplica como Head de RH, à frente durante a expansão da empresa de 50 para 350 colaboradores.

Em 2021, ela chegou à VTEX como People Partner Leader, abraçando a missão de desenvolver processos e diretrizes para avaliar as performances do time de People – sempre de modo alinhado à estratégia geral da empresa. Seu desafio profissional mais recente foi na Zoop, como VP de People & Culture.

"Fiquei encantada pela cultura da Pipefy, pelo desafio em escala global. Quero fazer parte da história dessa empresa com resultados fantásticos", afirma Meneses.

Salvatore Tocco vive em San Diego, nos Estados Unidos. Ao longo da carreira, ele acumulou experiências em empresas de tecnologia dedicadas à automação de processos, o que facilitou seu entendimento do produto e da missão da Pipefy. Em sua recente passagem pela australiana LeadChat, Sal ajudou a garantir a expansão da estratégia de Go to Market (GTM) para o mercado estadunidense, contribuindo para a aquisição da empresa.

Na Pipefy, Sal assume a liderança do time de Vendas com foco total nas metas de GTM e na expansão do produto para o mercado estadunidense. Um de seus principais objetivos é reforçar o valor que a plataforma entrega aos clientes.

"Conhecendo empresas do segmento, posso dizer o quão melhor a experiência do cliente é com a plataforma da Pipefy. A empresa tem construído uma cultura corporativa incrível", ressalta Tocco. "Estamos levando uma grande empresa, com ótimas pessoas, operações e infraestrutura, para o mercado dos Estados Unidos com força total".

Sobre a Pipefy

Pipefy é a plataforma de automação de processos low-code que aumenta a produtividade das equipes, centralizando dados e padronizando processos para todos os times, incluindo os de Financeiro, Compras, RH e Receita. Assim, ele torna processos mais eficientes para quem solicita serviços, processa essas solicitações e gerencia as operações. Por meio da automação e de uma plataforma low-code, Pipefy aumenta a velocidade e a visibilidade, elevando resultados com de fluxos de trabalho personalizáveis e prontos para uso. A empresa está sediada em São Francisco, Califórnia.

