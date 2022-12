Pipefy e Amazon Web Services unem forças para oferecer soluções integradas e completas aos clientes

A iniciativa tem como objetivo levar o Pipefy como software parceiro aos clientes que buscam automatizar e organizar seus processos

SÃO FRANCISCO, 13 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A plataforma de automação low-code Pipefy, em colaboração com a Amazon Web Services (AWS), desenvolveu sua própria plataforma compatível com a AWS com o intuito de levar mais agilidade, estabilidade e segurança aos seus clientes.

Com isso, as duas soluções agora têm uma atuação comercial conjunta: a Pipefy recomenda a AWS aos seus clientes como serviço de nuvem parceiro e a AWS, por sua vez, encaminha à Pipefy clientes interessados em automatizar seus processos de negócios com excelência.

"Estamos ampliando o relacionamento com a AWS para levarmos nossa proposta de valor a cada vez mais clientes, de maneira clara, relevante e objetiva. Esta iniciativa permite aumentar a sinergia entre o universo de parceiros das duas empresas e expandir nossos negócios", destaca Gustavo De Martini, vice-presidente de parcerias e alianças estratégicas da Pipefy.

Ou seja, a colaboração gera oportunidades de a Pipefy fazer cross-sales, up-sales e co-sales com a AWS, juntando forças com os serviços em nuvem para proporcionar soluções tecnológicas mais completas.

"Assim como nós, a Pipefy tem o cliente no centro de seu negócio. Por isso, é de extrema importância realizarmos colaborações como essa para que possamos melhorar a experiência de cada consumidor oferecendo soluções personalizadas ao seu modelo de negócio", afirma Cleber Morais, diretor geral para o Setor Privado da AWS no Brasil.

Dentro da Rede de Parceiros AWS (do inglês AWS Partner Network), a Pipefy participa do programa APN Customer Engagements (ACE), dedicado à parceria na área de vendas. Um dos benefícios é o acesso aos Fundos de Desenvolvimento de Marketing (MDF, ou Marketing Development Funds em inglês), que apoia esforços de marketing ligados à promoção de soluções conjuntas Pipefy-AWS. Esses recursos visam impulsionar a geração de demanda e proporcionar a estruturação de um pipeline de vendas.

Participação em eventos

A Pipefy também tem participado de eventos organizados pela AWS neste segundo semestre de 2022. No AWS Partner Summit, ocorrido em setembro em São Paulo, a Pipefy apresentou o painel sobre segurança "Melhore a postura de segurança com AWS Organizations, SCPs e automação".

Na sessão, engenheiros da Pipefy explicaram como utilizar políticas de controle de serviço (SCPs) para estabelecer governança e controle, e mostraram como a plataforma criou uma automação para responder às descobertas de segurança da AWS de forma imediata.

Já no AWS Cloud Experience, evento itinerante da Amazon Web Services que apresenta as melhores práticas da computação em nuvem, a Pipefy detalhou um estudo de caso sobre como melhorou o seu CSPM (Cloud Security Posture Management) aliando recursos da AWS com um SOAR (Security Orchestration and Response) desenvolvido internamente. A sessão ocorreu em 29 de setembro de 2022, em Curitiba.

Sobre a Pipefy:

Pipefy é a plataforma de automação de processos low-code que aumenta a produtividade das equipes, centralizando dados e padronizando processos para todos os times, incluindo os de Financeiro, Compras, RH e Receita. Assim, a ferramenta torna processos mais eficientes para quem solicita serviços, processa essas solicitações e gerencia as operações. Por meio da automação low-code, Pipefy eleva resultados e aumenta a velocidade e a visibilidade de processos fornecendo fluxos de trabalho personalizáveis e prontos para uso. A empresa está sediada em São Francisco, Califórnia.

