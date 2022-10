Pipefy é premiada em quatro categorias do Comparably Awards 2022

A empresa foi reconhecida por suas vantagens e benefícios, remuneração, por promover o equilíbrio entre vida pessoal e profissional e por ter os colaboradores mais felizes.

SÃO FRANCISCO, 11 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A plataforma de automação low-code Pipefy ganhou o prêmio de "Melhor Empresa" (Best Company) em quatro categorias do Comparably Awards 2022 neste terceiro trimestre: Perks & Benefits (vantagens e benefícios), Happiest Employees (colaboradores mais felizes), Best Compensation (melhor remuneração) e Best Work-Life Balance (melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional). As empresas vencedoras foram anunciadas pela Comparably em outubro de 2022.

Os prêmios reconhecem o compromisso da Pipefy em desenvolver uma cultura corporativa saudável e inclusiva para seus colaboradores. O sucesso da Pipefy nessa área se deve aos esforços para aumentar a satisfação dos funcionários e sua ênfase em iniciativas de diversidade e inclusão.

"Na Pipefy, temos uma mentalidade de alcançar grandes feitos, mas também somos uma empresa que prioriza as pessoas. Desde o primeiro dia, eu queria criar uma cultura global que promovesse o engajamento e a colaboração, mas onde os funcionários também se sentissem valorizados e confortáveis sendo eles mesmos", afirma o CEO da empresa, Alessio Alionço .

As empresas vencedoras foram selecionadas com base em avaliações de colaboradores a mais de 50 perguntas abrangentes sobre seus locais de trabalho – dentro de quase 20 categorias principais. As respostas foram recebidas entre setembro de 2021 e setembro de 2022.

Os critérios incluem remuneração, lideranças, desenvolvimento profissional e equilíbrio entre vida pessoal e profissional, além de benefícios e vantagens. A Comparably aplica um algoritmo próprio para cada premiação, de forma a chegar nas empresas mais bem cotadas. Todas as categorias são divididas de acordo com o tamanho das empresas (grandes ou pequenas/médias).

"As empresas mais bem avaliadas em nossa lista anual são as que conseguem atender às necessidades de seus colaboradores em aspectos muito importantes", diz o cofundador e CEO da Comparably, Jason Nazar. No início de 2022, a Pipefy ganhou outros dois prêmios Comparably: Melhor Empresa para Crescimento de Carreira e Melhor CEO para Diversidade.

Sobre a Pipefy

Pipefy é a plataforma de automação de processos low-code que aumenta a produtividade das equipes, centralizando dados e padronizando processos para todos os times, incluindo os de Financeiro, Compras, RH e Receita. Assim, a ferramenta torna processos mais eficientes para quem solicita serviços, processa essas solicitações e gerencia as operações. Por meio da automação low-code, Pipefy eleva resultados e aumenta a velocidade e a visibilidade de processos fornecendo fluxos de trabalho personalizáveis e prontos para uso. A empresa está sediada em São Francisco, Califórnia.

Sobre a Comparably

Comparably é um portal líder de monitoramento de cultura corporativa que fornece a mais completa e precisa representação de como é trabalhar nas empresas. Os funcionários podem, de forma anônima, avaliar seus empregadores em 20 categorias de cultura do local de trabalho. Isso oferece transparência e um olhar profundo sobre as diferentes experiências em cada segmento dos colaboradores, baseado em gênero, etnia, idade, departamento, cargo, localização, educação e tamanho da empresa. Desde o lançamento do portal em 2016, Comparably se tornou umas das soluções SaaS que mais crescem, e um site confiável para dados de trabalho e salário para as marcas empregadoras (notavelmente por sua série anual "Best Place to Work").

