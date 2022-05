Pipefy é Premiado com Stevie® Award Bronze como Solução de Automação de Processos Digital

A plataforma low-code alcançou uma pontuação alta em um processo de avaliação que envolveu mais de 230 profissionais ao redor do mundo

SÃO FRANCISCO, 26 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- Pipefy, a plataforma low-code de automação de processos que proporciona autonomia para profissionais não técnicos automatizarem seus próprios fluxos de trabalho com segurança, foi premiada com um Stevie® Award de bronze nos American Business Awards® de 2022. A empresa de software foi reconhecida como Solução de Automação de Processos Digital na categoria Gestão de Produto e Novos Produtos. Os ganhadores serão homenageados em um evento especial em 13 de junho, em Nova Iorque.

De acordo com a organização do American Business Awards, os vencedores foram escolhidos em um processo de três meses, onde mais de 230 profissionais ao redor do mundo atribuíram pontuações para cada concorrente. Os premiados com ouro, prata e bronze alcançaram pontuações altas dentro de seus grupos. Para ganhar uma medalha de bronze como a Pipefy, as empresas precisavam atingir uma pontuação de pelo menos 7,5/10,0. A lista completa de vencedores está disponível no site da organização do prêmio.

"Estamos orgulhosos de sermos considerados uma solução de automação de processos digital eficiente e confiável. A Pipefy vai continuar trabalhando para ser cada vez mais uma ferramenta poderosa, inovadora e intuitiva para ajudar os citizen developers a alcançar mais eficiência operacional em suas empresas, afirma Ananth Avva, President e COO da Pipefy.

A Pipefy vem embalada por importantes conquistas recentes. A empresa foi nomeada 'Melhor Empresa e Equipes' em quatro categorias principais pela Comparably - Best Company Outlook (empresas com melhores perspectivas), Best Company Bay Area (melhores empresas na região da baía de San Francisco), Melhores Equipes de Engenharia e Melhores Equipes de Marketing. Além disso, a Pipefy alcançou o nível Gold no Citizen Developer Partner Program, do Project Management Institute (PMI), e ficou em quarto lugar no ranking The USA's Most Active Computer Software Professionals on Social, elaborado pela DSMN8.

Sobre a Pipefy

Pipefy é a plataforma para automação de processos de negócio que aumenta a produtividade dos times, centraliza dados e padroniza processos para equipes como Financeiro, RH, Atendimento ao Cliente e muito mais. Por meio de processos automatizados e uma plataforma low-code, o Pipefy aumenta a velocidade, a visibilidade e oferece resultados de maior qualidade com fluxos de trabalho personalizáveis e prontos para uso. A empresa está sediada em São Francisco, Califórnia. Traga a transformação digital para a sua equipe em questão de horas, não semanas ou meses. Experimente o Pipefy hoje mesmo!

Sobre os Stevie® Awards

Os Stevie Awards são um conjunto de prêmios anuais da área de negócios, criado em 2002 para reconhecer publicamente a relevância de empresas e profissionais do mundo todo. Existem oito programas do Stevie Awards, cada um com seu foco, lista de categorias e programação. Os jurados do prêmio incluem muitos dos executivos, empreendedores, inovadores e educadores corporativos mais respeitados do mundo. Saiba mais no site oficial dos prêmios.

