Pipefy é reconhecida como Melhor Empresa para Crescer na Carreira e empresa com o melhor CEO para Diversidade pela Comparably

Companhias foram premiadas em 2022 com base em 15 milhões de avaliações feitas por profissionais nos Estados Unidos

SÃO FRANCISCO, 20 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- A plataforma de automação low-code Pipefy , que empodera profissionais para transformarem suas rotinas de trabalho, foi reconhecida entre as Melhores Empresas para Crescer na Carreira e entre as companhias com Melhor CEO para Diversidade da Comparably . Os prêmios do portal foram oferecidos com base em notas dadas de forma anônima por profissionais das empresas participantes no site Comparably.com.

O processo de escolha dos premiados levou 12 meses, de Junho de 2021 a Junho deste ano. A Comparably considerou um total de 15 milhões de avaliações de 70 mil empresas dos Estados Unidos, grandes ou pequenas. Além das categorias em que a Pipefy laureada, o prêmio anual reconheceu as empresas com Melhor CEO para Mulheres e com a Melhor Liderança. "Essas listas mostram os líderes que estão ajudando a impulsionar uma mudança cultural positiva em empresas de grande e médio porte", ressalta a plataforma de avaliações feitas por funcionários.

Na visão de Alessio Alionço, fundador e CEO da Pipefy, todo CEO de uma empresa global precisa entender a diversidade como um valor, e fazer um investimento grande para que ela se torne uma realidade. "Você pode acreditar em diversidade e respeitá-la, mas para promover a inclusão, esses pilares precisam estar lá desde o início".

"Eu diria que 50% do seu sucesso é primeiro se permitir a chance de ser bem-sucedido na criação de oportunidades. E parte disso se deve ao seu modelo mental: é sobre o quão alto seu padrão está em qualquer coisa que você espera fazer", diz ele.

Não é a primeira vez que a Pipefy é premiada pela Comparably. No início de 2022, a empresa figurou na lista das categorias Best Company Oulook (empresas com melhores perspectivas), Best Company Bay Area (melhores empresas na região da baía de São Francisco), Melhor empresa para Equipes de Engenharia e para Equipes de Marketing.

Sobre o Pipefy

O Pipefy é a plataforma de automação de processos de negócios low-code que aumenta a produtividade das equipes, centralizando os dados e padronizando os processos para times como Financeiro, Compras, RH e equipes de Finanças e Compras, RH e de Receita. Assim, ele torna processos mais eficientes para quem solicita serviços, processa as solicitações e gerencia a eficiência das operações. Por meio de automação e uma plataforma low-code, o Pipefy aumenta a velocidade, a visibilidade, e oferece resultados de maior qualidade com fluxos de trabalho personalizáveis e prontos para uso. A empresa está sediada em São Francisco, Califórnia.

Sobre a Comparably

A Comparably é um site líder de monitoramento de cultura e compreensão no local de trabalho que fornece a mais completa e precisa representação de como é trabalhar nas empresas. Os funcionários podem de forma anônima avaliar seus empregadores em 20 categorias de cultura do local de trabalho, oferecendo a transparência pública e um olhar profundo das diferentes experiências em cada segmento dos trabalhadores, baseado no gênero, etnia, idade, departamento, posição, localização, educação e tamanho da empresa. Desde o lançamento em 2016, Comparably acumulou 10 milhões de avaliações em 60.000 empresas estadunidenses. A plataforma se tornou umas das soluções SaaS que mais crescem e um site confiável para dados de trabalho e salário para as marcas empregadoras, mais notavelmente por sua série anual de Best Place to Work.

