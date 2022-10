Pipefy está entre as Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil, segundo o Great Place to Work 2022

Empresa ocupou o 17º lugar de sua categoria, e foi premiada como destaque na gestão da saúde emocional

SÃO FRANCISCO, 19 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A plataforma de automação low-code Pipefy destacou-se como uma das 150 Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil pelo ranking Great Place to Work 2022 , organizado pela Época Negócios e pela consultoria Great Place to Work. A empresa venceu ainda o "Destaque Saúde Emocional", que reconheceu 15 empresas com índices positivos relacionados à saúde e bem-estar de seus colaboradores.

A Pipefy aparece no 17º lugar entre as melhores empresas para se trabalhar dentro do seu segmento (multinacionais com 100 a 999 funcionários). As empresas premiadas foram relevadas na noite desta segunda-feira (17 de outubro), em uma cerimônia para 1.400 pessoas no Espaço Unimed, em São Paulo (SP). O evento chegou à sua 26a edição em um ano marcado pela retomada das celebrações presenciais.

"Além de um recorde de público no evento, tivemos mais de 20 mil pessoas conectadas assistindo à premiação", afirmou Ruy Shiozawa, CEO do Great Place to Work, em entrevista à Época Negócios.

O ranking nacional é estruturado com critérios e métricas distribuídos em duas etapas: quantitativa (em que a empresa precisa reunir uma amostra mínima de avaliações de colaboradores e obter uma nota igual ou maior que 70%) e práticas culturais. Atingidos os critérios da primeira etapa, a empresa avança para a segunda fase, de avaliação dessas práticas. Já o "Destaque Saúde Emocional" foi concedido com base em uma ferramenta exclusiva, que avaliou mais de 8 milhões de comentários de colaboradores e, por meio de inteligência artificial, extraiu dados sobre o cuidado com a saúde emocional.

Para participar do ranking, todas as empresas concorrentes precisaram ser certificadas com o selo GPTW. A edição de 2022 teve quase 4 mil empresas, segundo organizadores.

"Nossa presença nesse ranking reflete como a Pipefy cultiva o bem-estar no trabalho. Essa é uma conquista de todas as nossas pessoas colaboradoras. Atravessamos diversos desafios nos últimos anos, incluindo uma pandemia que afetou todos os nossos hábitos, certezas e relações. O cuidado com a saúde emocional não parte só de nossas lideranças, mas também é fruto de práticas de acolhimento e empatia diárias de todos os times", afirma Marina Agranionih, Gerente de Cultura e Employer Branding da Pipefy.

Neste mês de outubro, a Pipefy recebeu outro prêmio baseado na satisfação de suas pessoas colaboradoras: foi nomeda como "Melhor Empresa" (Best Company) em quatro categorias do Comparably Awards 2022: Perks & Benefits (vantagens e benefícios), Happiest Employees (colaboradores mais felizes), Best Compensation (melhor remuneração) e Best Work-Life Balance (melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional).

Sobre a Pipefy

Pipefy é a plataforma de automação de processos low-code que aumenta a produtividade das equipes, centralizando dados e padronizando processos para todos os times, incluindo os de Financeiro, Compras, RH e Receita. Assim, a ferramenta torna processos mais eficientes para quem solicita serviços, processa essas solicitações e gerencia as operações. Por meio da automação low-code, Pipefy eleva resultados e aumenta a velocidade e a visibilidade de processos fornecendo fluxos de trabalho personalizáveis e prontos para uso. A empresa está sediada em São Francisco, Califórnia.

Sobre o ranking Great Place to Work Brasil

O GPTW BR publica anualmente mais de 40 rankings, premiando as Melhores Empresas para Trabalhar em âmbito nacional, regional, setorial (como TI e Saúde) e temático (Melhores Empresas para Mulheres). A lista de melhores empresas chega em 2022 à sua 26ª edição, e foi elaborada em parceria com a Época Negócios e com a Editora Globo. Saiba mais .

