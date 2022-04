Pipefy expande seu programa de parceiros no início de 2022

Plataforma low-code firmou nove novas parcerias só no primeiro trimestre, incluindo empresas como GNSOL, Kirsten Consultoria em Gestão e Visagio.

SÃO FRANCISCO, 28 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Pipefy , a plataforma low-code de automação de processos que proporciona autonomia para profissionais não técnicos automatizarem seus próprios fluxos de trabalho com segurança, expandiu significativamente seu Programa de Parceiros no primeiro trimestre de 2022. Nesse período, Pipefy se juntou a nove novos parceiros, incluindo empresas e consultorias de referência como GNSOL, Kirsten Consultoria em Gestão e Visagio. No total, uma rede de quase 100 parceiros ativos da Pipefy ajudam outras empresas a atingirem sua transformação digital de forma rápida e eficiente com a plataforma low-code de automação de processos.

"Graças ao recrutamento, onboarding e gestão dos parceiros corretos, quase triplicamos as vendas através de parceiros nos últimos 3 meses, sobre o ano passado. Em 2022, além de continuar expandindo a base de parceiros no Brasil, vamos investir pesado na América Latina para acelerarmos ainda mais este crescimento", afirma Gustavo De Martini, diretor de Vendas de Canais para América Latina da Pipefy.

O Programa de Parceiros Pipefy foi criado para beneficiar empresas que buscam aumentar o sucesso de seus clientes por meio da transformação digital. Não importa o setor ou departamento do cliente, os Parceiros Pipefy entregam o sucesso para uma jornada de transformação digital, utilizando uma ferramenta low-code de fácil implementação e uso.

O objetivo da Pipefy é que seus parceiros acelerem ainda mais a venda e entrega de projetos de automação de worflows completos usando sua ferramenta, integrando-a com outras tecnologias e serviços, estando perto dos clientes e oferecendo uma experiência única de automação.

A GNSOL, que se juntou à Pipefy neste início de 2022, ajuda empresas a entender e automatizar seus processos de negócios através de serviços de consultoria e tecnologia de ponta. A empresa reúne especialistas em Business Process Automation (BPA) e Robotic Process Automation (RPA), cuja expertise é complementada com a plataforma da Pipefy. "Junto com a Pipefy, desbloquearemos todo o potencial da transformação digital e colocaremos nossos clientes no melhor caminho para o sucesso no novo cenário digital", ressalta Jorge Reyes, CEO da GNSOL.

Já a Kirsten Consultoria tem como foco fazer com que a gestão estratégica vire prática.

Com projetos lastreados em processos, indicadores e métricas vinculados ao planejamento estratégico, oferecem consultoria e assessoria de maneira descomplicada, acessível e voltada para os objetivos do cliente. "Todos os nossos projetos são voltados à prática, através de gestão por processos e execução, então ter um parceiro que viabiliza tudo isso em software cai como uma luva para a Kirsten. Afinal, a composição consultoria + software pode agregar muito mais valor ao cliente do que um ou outro sozinho", observa Rafael Borba, Diretor Executivo da Kirsten.

A Visagio, por sua vez, é uma plataforma de transformação e desenvolvimento de negócios com atuação em mais de 50 países, com foco na geração de resultados grandiosos para seus parceiros. Sua implantação prática envolve um modelo de desenvolvimento de novos negócios, incluindo investimentos e co-gestão de empresas fechadas e startups. Com a Pipefy, a Visagio espera complementar o posicionamento da VTec, braço de serviços de tecnologia da Visagio, que oferece recursos como RPA, business inteligence, infraestrutura, dados e outros, no contexto de hiperautomação.

A plataforma da Pipefy tem se tornado uma fonte de receita cada vez mais relevante para seus parceiros, se configurando um novo business dentro das estratégias de cada um. A missão da Pipefy é garantir, por intermédio dos parceiros, a resolução das dores e problemas das empresas de maneira rápida, eficiente e escalável. Assim, todos ganham: os cllientes, os parceiro e a Pipefy.

Sobre a Pipefy

Pipefy é a plataforma para automação de processos de negócio que aumenta a produtividade dos times, centraliza dados e padroniza processos para equipes como Financeiro, RH, Atendimento ao Cliente e muito mais. Por meio de processos automatizados e uma plataforma low-code, o Pipefy aumenta a velocidade, a visibilidade e oferece resultados de maior qualidade com fluxos de trabalho personalizáveis e prontos para uso. Traga a transformação digital para a sua equipe em questão de horas, não semanas ou meses. A empresa está sediada em São Francisco, Califórnia. Experimente o Pipefy hoje mesmo!

Sobre o Programa de Parceiros Pipefy

Tornar-se um parceiro Pipefy é uma oportunidade de trazer um diferencial para seu negócio e juntar-se ao movimento crescente das ferramentas low-code. A plataforma da Pipefy é crucial para orquestrar outras tecnologias, cria-se uma oportunidade singular para gerar valor para os clientes. Com menores prazos e custos de implementação, o Pipefy serve de suporte para a execução das atividades core do cliente, entrando com a tecnologia necessária enquanto o papel estratégico do parceiro é dar segurança e trazer conhecimento aprofundado sobre o caso de uso. Saiba mais sobre o Programa de Parceiros Pipefy .

