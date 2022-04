Pipefy premiada em quatro categorias da 2022 Comparably Awards

A empresa foi reconhecida entre mais de 10 mil outras organizações norte-americanas

SÃO FRANCISCO, 6 de Abril de 2022 /PRNewswire/ -- Pipefy , a plataforma low-code de automação de processos de negócios que ajuda "doers" a criar seus próprios workflows automatizados transformar a maneira como trabalham, anunciou hoje que foi nomeada "melhor empresa e equipes" em quatro categorias pela Comparably. Os prêmios são nas categorias de Best Company Oulook (empresas com melhores perspectivas), Best Company Bay Area (melhores empresas na região da baía de San Francisco), Melhores Equipes de Engenharia e Melhores Equipes de Marketing. Os prêmios foram concedidos após a Comparably analisar milhões de avaliações de colaboradores de dezenas de milhares de empresas do mundo todo.

"Me dá muito orgulho como líder ver nossos colaboradores tendo sucesso e divulgando a nossa empresa", disse Alessio Alionço, Fundador e CEO da Pipefy. "Como uma empresa que coloca as pessoas em primeiro lugar, essa validação de saber que nossos times veem a Pipefy como um lugar que reconhece seus esforços e preocupações com felicidade me mostra que estamos no caminho certo. E como CEO, isso prova que você pode liderar uma equipe com execução 10x sem que eles precisem sacrificar qualidade de vida".

"Ser reconhecidos com esses prêmios apenas valida como sucesso e cultura corporativa andam juntos, disse Ananth Avva, Presidente e COO da Pipefy. "O Pipefy viu um crescimento tremendo em 2021. Enquanto as empresas enfrentam rotatividade causada pela Great Resignation, é uma realização incrível receber esse tipo de feedback dos nossos colaboradores. Acreditamos que construir um negócio significa antes de tudo construir as pessoas".

A missão da Comparably é tornar os ambientes de trabalho transparentes e gratificantes tanto para os empregados quanto para os empregadores. A Comparably revela culturas empresariais e remunerações do mercado (segundo contribuições dos próprios colaboradores) e oferece a demonstração mais precisa e ponderada de marcas empregadoras.

Esses reconhecimentos vêm na esteira de três outros prêmios dados à Pipefy pela Comparably em 2021. Após começar 2022 em ritmo acelerado , a empresa também foi duplamente reconhecida na prestigiosa premiação 2022 Best Software Awards da G2, nas categorias de Produtos para Gestão de TI e Produtos para Gestão de Projetos. A empresa também segue expandindo seu time, com vagas abertas para diversos cargos no mundo todo. Ela fechou 2021 com mais de 500 colaboradores.

Sobre a Pipefy:

Pipefy é o software de gerenciamento de workflows que aumenta a produtividade de equipes, centralizando dados e padronizando processos para equipes como Financeiro, RH, Atendimento ao Cliente, e também para que aqueles que solicitam serviços, processam solicitações e gerenciam a operação sejam mais eficientes. Por meio de fluxos de trabalho automatizados e uma plataforma no-code/low-code, a Pipefy aumenta a velocidade e a visibilidade, oferecendo resultados de maior qualidade com fluxos de trabalho personalizáveis e prontos para uso. Transforme digitalmente sua equipe em questão de horas, não semanas ou meses. A empresa está sediada em San Francisco, CA.

Sobre a Comparably

A Comparably é um site líder de monitoramento de cultura e compreensão no local de trabalho que fornece a mais completa e precisa representação de como é trabalhar nas empresas. Os funcionários podem de forma anônima avaliar seus empregadores em 20 categorias de cultura do local de trabalho, oferecendo a transparência pública e um olhar profundo das diferentes experiências em cada segmento dos trabalhadores, baseado no gênero, etnia, idade, departamento, posição, localização, educação e tamanho da empresa. Desde o lançamento em 2016, Comparably acumulou 10 milhões de avaliações em 60.000 empresas estadunidenses. A plataforma se tornou umas das soluções SaaS que mais crescem e um site confiável para dados de trabalho e salário para as marcas empregadoras, mais notavelmente por sua série anual de Best Place to Work.

CONTACTO:

Kasey Christolos

Next PR

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1669800/Pipefy_Logo.jpg

FONTE Pipefy

SOURCE Pipefy