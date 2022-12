Pipefy Summit 2022 debate como empresas podem tornar suas operações mais eficientes em tempos de incertezas

O evento virtual e gratuito acontece no dia 7 de dezembro, e contará com palestrantes renomados no mercado global de tecnologia, como a CDIO da Cornerstone OnDemand, Deepika Rayala

SÃO FRANCISCO, 1 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Estão abertas as inscrições para terceira edição do Pipefy Summit, evento anual e gratuito de tecnologia que acontecerá em 7 de dezembro de 2022. Este ano, a conferência organizada pela plataforma de automação de processos low-code Pipefy vai discutir como empresas podem, mesmo em um período marcado por incertezas, achar um caminho de crescimento e eficiência apostando na estruturação de processos confiáveis.

O evento é aberto a todas as pessoas que queiram aumentar a eficiência de seu trabalho, sejam clientes ou não da plataforma. Os participantes vão ter acesso a informações e ideias de líderes da indústria tech e especialistas em gestão de processos eficientes nas mais diversas áreas. Deepika Rayala — CDIO da Cornerstone OnDemand e integrante do conselho de CIOs da Pipefy — vai abrir o evento. Outros painéis vão trazer especialistas de empresas como AWS, ABBYY, FTI Consulting, TrackVia, Quandary Consulting Group e Kore.ai.

As discussões abordarão questões e desafios enfrentados pelas equipes de RH, Finanças, Relacionamento com Clientes e TI. Os tópicos incluem como a otimização de processos de RH cria melhores experiências para funcionários e candidatos, como alcançar um processo de compras à prova de erros e conter custos, e por que as parcerias entre equipes de TI e desenvolvedores cidadãos (os citizen developers) são cruciais para a excelência operacional das empresas. A conferência representa ainda uma boa oportunidade para participantes conhecerem outros profissionais e ampliarem sua rede de contatos.

"Você pode esperar deste evento muita inspiração e insights práticos", afirma Alessio Alionço, CEO e fundador da Pipefy. "A transformação digital já era vital, mas tornou-se ainda mais urgente porque as empresas enfrentaram disrupções sem precedentes nos últimos dois anos. A conferência deste ano aborda como as empresas podem ter sucesso em tempos incertos, capacitando seus profissionais com as ferramentas para criar processos confiáveis."

O evento foi projetado para acomodar os fusos horários dos EUA e do Brasil, mas os participantes também podem assistir às sessões sob demanda, conforme sua conveniência. O Pipefy Summit é aberto a todas e todos, mas quem tem uma conta Pipefy consegue extrair mais benefícios e conhecimentos a partir do evento. A conta na plataforma pode ser criada de forma gratuita, e com antecedência.

Para mais informações, visite a página oficial do Pipefy Summit .

Sobre a Pipefy

Pipefy é a plataforma de automação de processos low-code que aumenta a produtividade das equipes, centralizando dados e padronizando processos para todos os times, incluindo os de Financeiro, Compras, RH e Receita. Assim, a ferramenta torna processos mais eficientes para quem solicita serviços, processa essas solicitações e gerencia as operações. Por meio da automação low-code, Pipefy eleva resultados e aumenta a velocidade e a visibilidade de processos fornecendo fluxos de trabalho personalizáveis e prontos para uso. A empresa está sediada em São Francisco, Califórnia.

