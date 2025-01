Piramal Pharma Limited convertit le générateur de vapeur au charbon de son usine de Digwal pour le faire fonctionner avec des briquettes de biomasse, accélérant ses efforts en matière de décarbonisation

« La transition vers les briquettes de biomasse dans notre usine de Digwal témoigne de notre engagement à réduire notre empreinte environnementale tout en encourageant l'innovation dans la fabrication durable. En alignant nos objectifs sur les cadres d'action climatique mondiaux, nous continuerons à contribuer à un avenir plus durable pour les générations à venir », a déclaré Nandini Piramal, présidente de Piramal Pharma Limited.

L'adoption des briquettes de biomasse est une avancée majeure dans le parcours de Piramal en matière de développement durable. Ces briquettes sont des blocs compacts de matériaux de biomasse traités et comprimés sous haute pression. Les briquettes de biomasse, fabriquées à partir de déchets agricoles, sont une source de combustible renouvelable qui soutient les principes de l'économie circulaire en recyclant les sous-produits organiques, en réduisant les déchets et en promouvant la durabilité.

« Cette transformation de notre site Digwal souligne notre engagement en matière de gestion de l'environnement et de pratiques opérationnelles durables », a déclaré Peter DeYoung, directeur général de Piramal Global Pharma. « En passant aux briquettes de biomasse, nous réduisons considérablement nos émissions de gaz à effet de serre et établissons de nouvelles normes industrielles pour une fabrication pharmaceutique responsable. »

Cette initiative soutient les objectifs mondiaux de Piramal en matière de développement durable et montre comment les entreprises pharmaceutiques peuvent mettre en œuvre des solutions efficaces en matière d'action climatique tout en maintenant l'excellence opérationnelle. Piramal Pharma Limited reste engagée dans une croissance responsable par le biais de pratiques respectueuses de l'environnement afin de soutenir un avenir plus vert.

À propos de Piramal Pharma Ltd :

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE :PPLPHARMA I BSE :543635) offre un portefeuille de produits et de services différenciés grâce à ses 17* sites de développement et de fabrication dans le monde et à un réseau de distribution mondial dans plus de 100 pays. PPL comprend Piramal Pharma Solutions (PPS), une organisation intégrée de développement et de fabrication sous contrat ; Piramal Critical Care (PCC), une entreprise complexe de génériques hospitaliers, et l'entreprise India Consumer Healthcare, qui commercialise des produits de consommation et de bien-être en vente libre. En outre, l'une des entreprises associées de PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, une coentreprise entre Abbvie et PPL, s'est imposée comme l'un des leaders du marché pharmaceutique indien dans le domaine des thérapies ophtalmologiques.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter : Piramal Pharma | LinkedIn

* Comprend une installation via l'investissement minoritaire de PPL dans Yapan Bio.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2598532/Nandini_Piramal.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2598529/Peter_DeYoung_CEO_Piramal.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2598531/Biomass_Briquettes_Piramal.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2598530/16_TPH_Solid_Fuel_Boiler_Piramal.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2538752/5117211/Piramal_Pharma_Limited_Logo.jpg

